【花木蘭】代父從軍12年未被發現女兒身　重溫《木蘭辭》細讀玄機

迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）真人版在8日首度釋出預告片，劉亦菲穿上紅色戰袍，散落一頭披肩長髮，手持長劍，神采四溢，英氣逼人。一時間，有關花木蘭的話題隨即在網上引起熱議，有網友認為劉亦菲長相太仙氣，不適合木蘭的扮相，但也有網友認為兩者很貼合。

講起花木蘭女扮男裝、代父從軍的故事，幾乎人盡皆知，而「同行十二年，不知木蘭是女郎」究竟是為什麼呢？有網友總結道，這當中的緣由，可以從《木蘭辭》中推理。

首先，出身北方的木蘭身型應該不似一般女子嬌弱 ,《木蘭辭》是一首樂府詩，作於北朝，由「旦辭黃河去，暮至黑山頭」、「但聞燕山胡騎鳴啾啾」可以看出，當中的戰事指的是北魏破柔然之戰，黑山即沙虎山（今內蒙古呼和浩特市東南），距黃河不遠，燕山指燕然山（今蒙古人民共和國杭愛山），兩地均為北方，一方面推斷出，花木蘭應該是北方人；另一方面，北魏是個漢化的鮮卑人政權，因此木蘭亦有可能是出生於遊牧民族的鮮卑人，從小在馬背上長大，身材體型同體力或者同男子相當。

關於《木蘭辭》的創作年代有多種說法，詩中稱天子為「可汗」，征戰地點均為北方，則其產生之地域在北朝。（IMDb@Mulan）

第二，木蘭的兵種。「萬里赴戎機，關山度若飛」採用誇張的手法描寫木蘭橫刀跨馬，飛度千山萬水的矯健英姿，但打仗時，大軍是不可能輕舉妄動的，因此，木蘭隸屬的極有可能是斥候部隊（指偵察、候望敵情的人，古代的偵察兵），執行偵察與間諜任務，由於工作性質，保密度極高，因此木蘭有獨處的時間，不用一直與士兵們在一起。即便要上陣殺敵，戰爭期間兵力流動性大，不可能一直都是同一批人在同一地方相處，所以很難被發現。

雖然無論迪士尼動畫還是真人版電影中，木蘭都有上陣殺敵，不過只根據《木蘭辭》中的語句推斷，木蘭極有可能是負責偵查同間諜任務。（IMDb@Mulan）

第三，木蘭的官職。「策勳十二轉，賞賜百千強」中的十二轉為最高勳級，可以看出木蘭在戰爭中立下汗馬功勞，豐功偉績，因此在軍中的官職未必只是普通士兵，極有可能擁有自己的營帳，被發現是女兒身的機率大減。就算有手下覺得，木蘭有些女人味，但斷然不敢頂著人頭落地的風險去質問她，或者在軍中散播傳言。

木蘭勝仗後歸去，被可汗授予最高勳級，賞賜諸多財物，可見她在軍中的豐功偉績。（IMDb@Mulan）

至於木蘭為何從未被發現月事，原因則在於「打仗哪有不流血」。網友解釋到，戰爭時條件艱苦，經常四處轉戰，缺衣少食，身體難免會出現一些生理病變，譬如閉經，女性性徴衰減，睪酮提高，肌肉增加等，發現不到木蘭是女子純屬正常。以上純屬網友觀點，真是信不信由你。

一戰時期代兄弟從軍的塞爾維亞Milunka Savić，是整個戰爭史上獲得勳章榮譽最多的女戰士，她驍勇善戰，瞞過所有的戰友自己是女兒身，單人靠手榴彈同步槍清空一條戰壕，直到受傷後才被主治醫生發現是女子。（Wikipedia）