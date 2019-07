【花木蘭】真人版電影絕對唔係歌舞片　呢個經典人物竟然被消失？

迪士尼近年積極將多套經典動畫翻拍成真人版電影,往後其中一部備受期待的,就有主打東方元素的《花木蘭》(Mulan)。 電影將由中國女星劉亦菲主演,但有指作品將有別於早前的真人版電影,大家除了不用期望在戲中會有演員唱出耳熟能詳的經典歌曲,就連以下這個經典角色都不會出現。

早前釋出的首張造型照可見,劉亦菲身穿紅衣,留有一把黑色長髮,執着長劍,更獲讚似林青霞。(《花木蘭》官方造型照)

繼《愛麗絲夢遊仙境》、《黑魔后》、《仙履奇緣》到《美女與野獸》和《阿拉丁》等作品都大收旺場後,接下來迪士尼的真人版電影就輪到《獅子王》。經典動畫大都滿載着大家的童年回憶,令不少影迷都相當期待。

不少重量級演員都有份參演《花木蘭》

而另一部充滿東方元素的《花木蘭》(Mulan),預計將於2020年3月上映,電影早在去年已經完成拍攝。電影除了由內地女星劉亦菲主演,還有不少重量級演員有份演出,包括:李連杰、鞏俐、甄子丹等等。據知,甄子丹將飾演司令、李連杰演皇帝和鞏俐演反派女巫,有指迪士尼這次更花了約一億美元製作費。

大家還記得《花木蘭》中的經典角色「木須龍」嗎?(《花木蘭》動畫圖片)

絕對不會是歌舞片

自從電影公布演員班底後,一直備受關注,但導演Niki Caro曾表示《花木蘭》會有音樂元素,但不會以音樂劇形式製作。相信這次電影將會有別於早前的真人版電影,例如《阿拉丁》戲中一播《A Whole New World》,忠粉都已經感動得眼泛淚光;即將上映的《獅子王》,更會由天后Beyoncé主唱《Can You Feel the Love Tonight》。但導演就指,《花木蘭》絕對不會是歌舞片,以往的經典歌曲只會以配樂的形式在戲中呈現,演員並不會主唱那些歌曲。

「木須龍」被換成「鳳凰」?

從早前釋出的首張造型照可見,劉亦菲身穿紅衣,留有一把黑色長髮,執着長劍相當有英氣,相信電影將會瞄準內地市場。大家除了不用指望在《花木蘭》中會有歌舞的場面,近日有指就連《花木蘭》中的經典角色也被換角了。大家還記得《花木蘭》中,花家的守護神「木須龍」嗎?牠一直忠心地留在花木蘭身邊,是一個形象逗趣又搞笑的角色。

早前有傳出在動畫版為「木須龍」配音的演員Eddie Murphy,會回歸這次電影作品,可是據外媒近日報道指,真人版電影將不會再有「木須龍」這角色,守護花木蘭的將會轉由一個新角色「鳳凰」去負責。有網民更在網上找到,電影的工作人員在社交平台上分享的相片,他們身上穿着的「花木蘭」外套已經轉了印成「鳳凰」的圖案,似乎「木須龍」這角被取代了。