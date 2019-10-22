【搏擊會】連Starbucks都暗藏隱喻？　回顧10大彩蛋仲有幕後秘聞

大衛芬查（David Fincher）執導的《搏擊會》（Fight Club）在本月迎來上映的20週年。這部由畢彼特（Brad Pitt）以及愛德華諾頓（Edward Norton）主演的電影，就算以現代的標準來看，仍然充滿著相當前衛大膽的風格。

但其實最初上映時，並沒有獲得廣大的迴響——是直到發行家用影碟版本之後，才漸漸受到注目。到了現在，本片已經成為許多影迷心目中的經典之作。而片中所批判的許多社會現象，至今仍然十分犀利。

今年是《搏擊會》上映20周年。（《搏擊會》劇照）

《搏擊會》其中一個最令觀眾們難忘的特色，那就是在電影結局時，揭露一個完全出乎意料的真相。但事實上，電影從頭到尾都充滿各種暗示，而當觀眾們已經得知電影的謎底、並再次觀賞時，會驚訝地發現許多第一次沒有發現的秘密。

以下整理10個與《搏擊會》有關的細節和幕後秘密：

一、開頭警語（THE OPENING WARNING）

其實，早在連電影開頭畫面都還沒出現前，就已經暗藏端倪。雖然許多觀眾可能根本不會去注意、又或是一眨眼就過去了，但如果在開頭版權宣告結束後、於第三個出現的「警語」按下暫停，就會看到片中角色「泰勒德頓」（Tyler Durden）留給觀眾們的一段話（按圖）：

二、開頭片段（THE TITLE SEQUENCE）

在最初的計畫中，《搏擊會》的開場片段原本只會出現一聲槍響，接著就出現泰勒將槍口對準敘事者的嘴巴之畫面。但大衛芬查又額外花了75萬美元的預算，來創作另一個不同版本的開場。而這個全新的片段，也就是最終所採用的版本——能看到導演、製作片商和演員的名字出現在一個CGI動畫的腦袋內部中——如實呈現出敘事者的恐慌。接著，才出現敘事者被槍抵著嘴巴的畫面。

然而，在電影中的某個片段，敘事者提到了「沒有恐懼、沒有焦躁。可以讓那些不重要的事情真正離開的能力。」——正是《搏擊會》全片相當重要的概念之一。不論是原作者Chuck Palahniuk或是導演大衛芬查，都並不是要人忽視「恐懼」。畢竟，恐懼是生物的本能反應。重點在於：了解自己的恐懼，並妥善利用，然後超越它。《搏擊會》的開頭和結尾，皆圍繞在這種恐懼之上。

《搏擊會》的開頭片段暗藏玄機。（《搏擊會》開頭片段）

三、泰勒，到處都是泰勒（TYLER, TYLER EVERYWHERE）

當觀眾們初見到諾頓飾演的「敘事者」時，他是個一板一眼的上班族，有嚴重的失眠、也不太喜歡自己的工作。而他為了要填滿自己心中的無底空洞，便竭盡所能、瘋狂購買各種IKEA家俱——直到他第一次見到泰勒德頓。

然而，在這兩位角色正式見面之前，眼利的觀眾其實能發現：這位由畢彼特飾演的角色，老早就出現在電影中了。他在開場不久，就曾經在畫面裡「一閃而過」四次，甚至出現在電視的某個廣告上。

畢彼特飾演的泰勒在正式登場前，已於電影出現過四次。（《搏擊會》劇照）

四、經過多少時間（HOW MUCH TIME HAS PASSED）

當「敘事者」睡著時，他就成為泰勒德頓——這是用來劃分這兩位角色的基本方式。隨著泰勒這個「人格」變得越來越強烈，他佔據的時間也越來越長，而在這段時間他可以做到的事情也就越來越多。但「時間到底流逝了多久」，則沒有太過明確的暗示、亦沒有明顯的基準可以觀察。

一直到片中發生車禍的片段：當敘事者被拉出汽車殘骸時，他的頭上出現了明顯血痕。但在下個鏡頭中，他躺在床上、傷口稍微癒合了，但依然清晰可見。接著，電影創造出「過了一個晚上」的錯覺。而當早晨敘事者再度醒來，他頭上的傷口已經不見了⋯⋯暗示他已經「睡著」很長一段時間。

當「敘事者」睡著時，他就成為泰勒德頓。（《搏擊會》劇照）

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