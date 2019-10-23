【蜘蛛俠】知情人爆三代蜘蛛俠有機同框　最快《毒魔3》實現計劃

自從迪士尼與Sony的蜘蛛俠風波結束後，外國傳媒一時傳出關於《蜘蛛俠》未來兩集的新動向，一時流出《毒魔2》（Venom 2）的新消息。日前還爆出一則驚人的內幕消息，指Marvel Studios與Sony又有新計劃，究竟是什麼呢？

迪士尼與Sony就蜘蛛俠合約達成共識後，蜘蛛俠將能遊走在Sony及Marvel Studios當中。（《毒魔》劇照／《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

最近關於《蜘蛛俠》的消息不斷在網上流傳，今次最新消息竟是Sony計劃與迪士尼齊齊建構蜘蛛宇宙，而且粉絲有機會見到三代蜘蛛俠同時出擊。如果消息屬實的話，確實讓粉絲期待。

湯賀蘭飾演的蜘蛛俠最終如何融入Sony的Marvel宇宙，仍有待Sony公布。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

爆料人有來頭

這則消息來自記者Mikey Sutton，他最出名是當年首位爆出蜘蛛俠將加入Marvel電影宇宙的人。在今次迪士尼與Sony鬧翻後，其實當時兩間公司曾出聲明表示會各有各做，但他已率先透露其實迪士尼與Sony在蜘蛛俠合約上仍然繼續談判，並大膽估計兩公司最終會成功達成共識。雖然最後Mikey Sutton估錯了兩間公司達成共識的時間，但卻估中她們仍然繼續合作。

粉絲期待蜘蛛俠與毒魔對決，但更期待蜘蛛宇宙的出現。（《毒魔》劇照）

Mikey Sutton稱Marvel Studios不會製作反派電影

早前Mikey Sutton又再爆料，指Marvel Studios及Sony目前最新計劃是讓湯賀蘭在《毒魔3》登場，但他的角色在Sony的Marvel宇宙或者會有轉變。據Mikey Sutton指出，其實Marvel Studios一直不想製作一部以反派為主的獨立電影。可是由於迪士尼與Sony達成共識，容許蜘蛛俠在兩大宇宙中遊走，所以《毒魔3》或被迫改變主題。據Mikey Sutton續指出，如《毒魔3》將由Kevin Feige監製的話，毒魔將變成一個反超級英雄的角色，所以一日有Kevin Feige出現的話，毒魔都只不過是一個反超級英雄的角色，而非反派角色。

如果根據Mikey Sutton所言，Kevin Feige或成為蜘蛛宇宙的關鍵，他會放手讓Sony自己玩嗎？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

蜘蛛宇宙是否能成功出現取決於Kevin Feige？

他補充指，如果Kevin Feige不參與製作的話，湯賀蘭將飾演一個來自不同宇宙的蜘蛛俠，並與Marvel電影宇宙沒有關係。那麼湯賀蘭的蜘蛛俠如何與湯赫迪（Tom Hardy）的毒魔有關呢？答案就是引入蜘蛛宇宙，這將為安德魯加菲（Andrew Garfield）及杜比麥奎爾（Tobey Maguire）打開大門。這或將會成功建造Secret Wars，這也是羅素兄弟曾經提及的主題。