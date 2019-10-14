【蜘蛛俠3】傳電影明年開拍　外媒即爆將有復仇者聯盟成員加入

迪士尼與Sony的蜘蛛俠風波在上月底解決後，隨即傳來不少新消息，當中最為粉絲期待的除了蜘蛛俠能夠重返MCU外，當然是有機會登陸Sony的Marvel宇宙，跟毒魔等超級反派展開對決。 而影迷最擔心的第3集上映日期，在新合作協議達成後，電影鐵定在美國時間2021年7月16日上映。日前，外媒再爆出一則驚人的內幕消息。

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼跟蜘蛛俠亦師亦友的關係，深得粉絲歡喜。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

湯賀蘭（Tom Holland）自從在2015年獲選成為蜘蛛俠後，演藝事業隨即更上一層樓。他在2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）出場時間雖然不少，但已經讓粉絲非常興奮。翌年還迎來Marvel電影宇宙首部蜘蛛俠獨立電影《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）。他在戲中與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦師亦友的感情深得民心。蜘蛛俠在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）化灰一刻及在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）回來一刹那，相信當時影迷都表演得非常激動。

在《蜘蛛俠：決戰千里》時，「Nick Fury」代替鐵甲奇俠前來協助蜘蛛俠。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

隨著鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》犧牲後，蜘蛛俠頓時失去支撐。幸好Marvel Studios安排了Nick Fury前來協助。雖然大家都知道Nick Fury原來是斯克魯爾族的Talos假扮，但他仍照顧得蜘蛛俠非常妥當。究竟第三集的《蜘蛛俠》會否跟前兩集一樣，有資深的超級英雄輔助蜘蛛俠，抑或是蜘蛛俠終於要照顧新超級英雄呢？

外國傳媒透露有超級英雄會加入《蜘蛛俠》第三集 究竟會是誰呢？

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據該外國傳媒透露，這位知情人士曾在5月時率先披露真正的滿大人將會是《上氣》（Shang-Chi: Legend of the Ten Rings）的反派；又在《復仇者聯盟4》重映前，指出電影重映版只會新增變形俠醫的畫面。《蜘蛛俠》第三集將在明年開拍，大家又最想見到哪個超級英雄加入呢？