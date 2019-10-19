【犯罪現場】張繼聰係難頂豬隊友　姜皓文︰遇過更扯火嘅即場鬧爆

《犯罪現場》在內地開畫票房理想，今個星期輪到香港上映。電影除了主角古天樂、宣萱，仲有兩位重心人物姜皓文同張繼聰。 阿聰在戲中是黑哥的下屬，行事求求其其，遲到早退唔在講，去到兇案現場仲會唔覺意破壞環境證供，屬於豬隊友系列。結果惹來黑哥一句︰「垃圾！」現實中，豬隊友周時出現，就連黑哥同阿聰都遇到，仲試過令黑哥火遮眼，史無前例地即場鬧爆！ 撰文：許育民 攝影：陳順禎 短片：黃卓敏、顏漢真 剪接：黃卓敏

二人首次合作是《陀地驅魔人》，主力一齊搞笑。（陳順禎 攝）

姜皓文︰句「垃圾」係發自內心

兩位其實早在張家輝執導的《陀地驅魔人》中已經首度合作，當時仍是新人的張繼聰，坦言全程只聽家輝哥指令，任何事佢收貨就OK。不過去到跟姜皓文合作一幕，兩位都創意無限，希望為情節加多點趣味。姜皓文︰「我有留意佢呀，搞笑咁叻，家輝叫我同佢一齊搞笑，我驚唔夠佢好笑呀，所以要落足力。」

去到今次《犯罪現場》，二人合作關係變成上司下屬，而這位下屬更叫人一秒着火！姜皓文︰「最深印象是Deep（吳浩康）死那場，大家去到兇案現場，佢輪盡到會絆跌到屍體上面，又咀了一下屍體。所以我戲中那句︰『垃圾』是發自內心。」

兩位本才狗咬狗骨，直頭面對生死關頭，終於合作緝兇。（《犯罪現場》劇照）

姜皓文︰最嬲係鬧完對方都唔知自己錯乜

張繼聰都承認今次角色研究得非常仔細，一直跟導演度橋，目的就是要激到爆血管。「我個角色是會不停激嬲上司，不應該電話響時電話響，還要接聽，畀上司望住自己時，會要求待我傾完先再講，又走去信隻鸚鵡係證人，同佢落口供，所有不識時務的舉動，我全部做晒！」

角色設計離譜，但現實中的確有這種人，如果唔好彩遇上了又如何面對呢？姜皓文就有一個真實體驗，而且對象仲要係位女演員。「以前在電視台（亞視）遇過一位女新人，她不單止會借故去廁所偷懶，有次還詐肚痛，最後原來偷偷回家唔打算返來，終於等到她回到片場，我便忍不住當場狠狠地罵她！我從未試過在公司罵一個女人罵得這麼厲害，最嬲是你罵完她，她都完全不知發生甚麼事？還偷偷問︰『點解要咁惡喎，我累嘛，累便回家休息下先』結果累到整個攝製隊在現場等她。」

聽到呢度，都應該好想知到底係邊個，黑哥當然要「保護證人」，但以這種工作態度，在圈中又能否活到今天？「我怎會知道？不要提吧！」姜皓文說。

講到拍攝時跟鸚鵡對戲，張繼聰已經消除恐懼。（陳順禎 攝）

張繼聰為角色死撐唔驚雀：以前你拎隻雞過來會調頭走！

張繼聰今次戲份甚重，除了跟黑哥在對手，另一主要對手係一隻鸚鵡，要帶住佢周圍緝兇，看似非常有默契，但其實阿聰本身最驚就係鳥類。張繼聰︰「我最怕係雀鳥類，細個你掉我跟狼狗玩都不怕，但你拎隻雞過來我會調頭走，就連經過街市雞檔都好驚。」這是阿聰自知的弱點，但當導演馮志強跟他說，今次角色要帶住隻鸚鵡走來走去，有冇問題？「我為得到這個演出機會，當然死撐話冇問題，第一日試造型，劇組仲叫我去跟牠溝通，我話好好好，但只要劇組人員走開我便立即彈開。」

有問題就要克服，於是請教主人點樣可以同鸚鵡溝通？張繼聰︰「佢教我俾隻手指鸚鵡咬！」唔係講笑，呢個真係同鸚鵡玩的最佳方法。「即是在一段關係中，要用血和痛來建立，牠會咬得好開心，而我見主人真係成手血痕。」有趣是經過幾次的「手指放題」後，鸚鵡對阿聰真的友善不少，亦較之前願意親近。「連咬我的力度都變輕了。」張繼聰說。

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鳴謝︰

姜皓文

服裝： 速寫@JNBY

髮型： Jove Shek@La Môd Salon

化妝： Herrylaiming Make-Up

張繼聰

Hair: Jobbyli@Leighton Aveda

Makeup: LevinaBo

場地提供：香港九龍貝爾特酒店