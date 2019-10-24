【JOKER小丑】電影隱藏三大反派　準備銜接新版《蝙蝠俠》？

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker），至從在本月初上映後，粉絲一如以往嘗試從電影中尋找彩蛋。雖然導演曾開腔，指從沒有在電影中埋下任何彩蛋，可是仍有許多紛絲堅持這個尋寶樂。巧合地，今次彩蛋再次是反派角色。

《JOKER小丑》雖然有別於DC擴展宇宙，但難保日後DC電影不會透過這作品延伸其宇宙。（《JOKER小丑》劇照）

首先發現謎語人

當Arthur Fleck從Thomas Wayne口中得知其母親Penny Fleck患有情愛妄想症後，於是他便前往阿卡漢瘋人院（Arkham Asylum）查探Penny Fleck的病歷。當時有一幕顯示Arthur Fleck在電梯入面，而在他的後方，牆身出現綠色塗鴉，包括一個巨型問號。綠色再加上問號標記，這讓人聯想到蝙蝠俠另一宿敵謎語人。由於謎語人也是阿卡漢瘋人院的常客，故這個線索指向謎語人絕對合情合理。

《JOKER小丑》含有謎語人的線索，而羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》都會有謎語人出現。（《JOKER小丑》劇照）

導演Todd Phillips指出《JOKER小丑》是獨立於目前的DC擴展宇宙。有趣的是，由Matt Reeves執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》，謎語人都會登場，並由Paul Dano飾演。

葛咸城太多垃圾，引發老鼠出現。（《JOKER小丑》劇照）

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鼠患衍生大反派

除了謎語人，《JOKER小丑》中同時隱藏蝙蝠俠另一位反派。戲中有一段新聞報導，當時講到葛咸城的老鼠正在進化中，並將會成為這座城市的新威脅。相信這威脅就是天生具有與老鼠交流能力，可以訓練及控制老鼠的Otis Flannegan，而他就是反派捕鼠者（Ratcatcher）。巧合地，在導演James Gunn執導的新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）中，捕鼠者都會出現，但這位反派會由男性變成女性，由Daniela Melchior飾演。可惜，導演一直指出《JOKER小丑》並不是DCEU的一部分。

老鼠出現的背後線索，原來是關於反派捕鼠者。（DC Comics）

瘋人院醫生加入戰團

原來戲中隱藏了第三世位反派，但這位反派卻與蝙蝠俠沒太大關係。事源當Arthur Fleck從阿卡漢瘋人院奪得Penny Fleck的病歷時，文件上的主趁醫生是Dr. Stoner。對於DC漫畫迷，相信這個名字都頗為陌生。至於Dr. Stoner究竟是誰？相信他就是原著漫畫中的Dr. Benjamin Stoner，其真身是活躍於葛咸城的反派Anti-Fate，他同時是阿卡漢瘋人院的主任醫生。

阿卡漢瘋人院隱藏兩位生長在葛咸城的反派。（《JOKER小丑》劇照）

雖然導演表示能在《JOKER小丑》中找到彩蛋是錯誤，但他補充指，這或者是美術部門戲弄他：「我不會設彩蛋。如何任何人發現有彩蛋都是錯誤的。」