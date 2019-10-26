【Marvel】死侍正式加入復仇者聯盟？編劇：將秘密客串超級英雄片

今年上映的Marvel超級英雄大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）打出史上最豪華Marvel角色陣容，鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、黑寡婦、鷹眼、變形俠醫6大初代復仇者集合的場面燃爆，讓《復仇者聯盟4：終局之戰》最終在全球狂收27.96億美元票房。不過接下來MCU最能吸引票房的全新焦點在哪裡？那很有可能就是賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）所飾演的「死侍」了！

《復仇者聯盟4：終局之戰》打出史上最豪華Marvel角色陣容。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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還記得今年8月迪士尼和Sony鬧分手大消息之時，賴恩雷諾士就曾正面回應：「CP可能再度被拆散」的感想，所幸最終湯賀蘭（Tom Holland）力挽狂瀾讓迪士尼和Sony重新談判成功，同時現在《死侍》一二集兩部電影的編劇Paul Wernick也在最新訪問中親自確認：「賴恩雷諾士飾演的死侍將會被Marvel老闆親自介紹融入MCU，只要奇雲費治（Kevin Feige）確認最恰當的時間點！」

死侍將加入MCU。（《死侍2》劇照）

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Rhett Reese和Paul Wernick是成功讓《死侍》以R級片無厘頭超級英雄電影於全球大獲成功的幕後功臣，迪士尼在完成收購二十世紀福斯之後依然有意與兩大編劇繼續合作打造MCU版《死侍》電影。因此Paul Wernick暗示Marvel老闆奇雲費治很有可能在接下來的大型動漫展活動上親自介紹「死侍」賴恩雷諾士出場，並安排死侍搶先秘密客串其他Marvel超英電影。

《死侍》編劇Rhett Reese（左）、Paul Wernick（右）。（Getty Images）

還記得之前賴恩雷諾士也再度耍賤，自行貼出死侍戴上米老鼠帽子搭車前往迪士尼影業的爆笑圖片，並開心寫下：「感覺就像是第一天當死侍一樣。」等於賴恩雷諾士也間接證實了接下來將會進入MCU，不過死侍依然能夠保持原本的「下流」程度嗎？就讓我們一起期待未來即將出現在MCU裡的超級英雄！

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2019年3月19日

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