「鐵甲奇俠」繼承者有望於劇集曝光？　關於《Ms. Marvel》10件事

你大概已經知道了，其中一部即將於Disney+串流平台上播出的熱門劇集，便是我們獨一無二的《Ms. Marvel》。在這篇文章裏，我們要說的可不只有一二件事──這位年輕英雄，在朋友和家人們眼中是名為「Kamala Khan」的少女；但在粉絲和敵人眼中，她則是繼承「Marvel隊長」名號的Ms. Marvel。關於她，你必須要了解下面這10件事。

十、繼承「Ms. Marvel」之名

沒錯，「Ms. Marvel」便是「Marvel隊長」Carol Danvers的舊稱號，而Kamala Khan則是Ms. Marvel的頭號粉絲，因此她毫不猶豫地繼承了這個名號。在Carol Danvers的祝福之下，她不辱Ms. Marvel之名，成功地締造出屬於她的風格。

Ms. Marvel是「Marvel隊長」的接班人。（漫畫截圖／Marvel）

九、異人族（Inhuman）

Ms. Marvel是「異人族」（Inhuman）的一員。若劇集在敘述Kamala Khan的背景時能保留這項元素的話，一定會非常有趣。在Kamala Khan拉接觸到「Terrigen Mist」，自Terrigen Mist所形成的繭中醒來後，她體內的異人族基因開始覺醒，一切就變得非常不一樣了。

Kamala Khan拉在系列作品中曾與其他異人族們互動，但她大多決定待在家，保護她的城市，而非轉身加入異人族。

Ms. Marvel是「異人族」（Inhuman）的一員。（漫畫截圖／Marvel）

八、眾多力量

Ms. Marvel擁有數種不同的超能力，這些能力綜合在一起，讓她的力量與眾不同。她能變形，可以自由變換體態和身形大小，她同時也擁有超人般的速度及力量，甚至還能夠自我再生。不過，後者這麼作弊的能力是有其限制的，且須看當時她所使用的是哪種能力，而產生不同的效果。

Ms. Marvel擁有數種不同的超能力。（漫畫截圖／Marvel）

七、宅宅迷妹

Kamala Khan，她就是個超級迷妹。前面說過，她會繼承Ms. Marvel這個稱號，就是因為她超愛Carol Danvers。事實上，當她從「Terrigen Mist」醒來時，她的長相看起來就神似Carol──因為她的新能力自動將她的外表變得跟她心目中的英雄一樣。

除了Carol之外，Kamala Khan同樣也喜歡其他超級英雄們，還幫這些英雄們寫了同人文。是的，不用懷疑，這就是Kamala Khan拉成為超級英雄前在做的事情，即使是成為英雄後，似乎也沒有放棄這項興趣。

Kamala Khan是個超級迷妹。（漫畫截圖／Marvel）

六、家庭問題

就像其他青少年英雄們一樣，Kamala Khan也努力想讓英雄生涯和家庭生活間有所區隔。但在Kamala Khan身上，這個問題更加困難，因為她的哥哥Aamir同樣擁有異人族的基因──儘管Aamir下定決心要維持正常人的生活，試圖抑制或消去他身上可能會有的異人族的特徵。在Ms. Marvel系列中，Kamala Khan的家人的登場次數非常頻繁，不只她的父母和哥哥，甚至連他的嫂嫂和祖父母都出現了（雖然這兩組人馬出現的次數比較少）。很明顯地，家人對Kamala Khan來說非常重要。

在Ms. Marvel系列中，Kamala Khan的家人的登場次數非常頻繁。（漫畫截圖／Marvel）

五、平衡

Kamala Khan必須在組成她生命中的各項元素間取得平衡，這並不稀奇，特別是對正值青春期的超級英雄來說。然而，Kamala Khan這位美國國籍少女，還是必須努力在超級英雄生涯和她的巴基斯坦裔身分間取得平衡。這並不簡單，但Kamala Khan做得非常好。

Kamala Khan必須努力在超級英雄生涯和她的巴基斯坦裔身分間取得平衡。（漫畫截圖／Marvel）

四、澤西女孩

Ms. Marvel住在美國的紐澤西州，這也是為什麼她是紐澤西的超級英雄。多虧了優越的地理環境，紐澤西和紐約是如此地近，讓她有時候能跟紐約的英雄們互動。就跟所有超級英雄一樣，Kamala Khan出外旅行時總會隨身攜帶她的戰袍，而且從未有人因為發現那套裝備就認出Kamala Khan拉正是Ms. Marvel。這似乎蠻扯的，但這樣的安排能讓我們認識一位住在紐約以外的超級英雄，令人耳目一新。

Ms. Marvel是紐澤西的超級英雄。（漫畫截圖／Marvel）

三、強者我朋友

Kamala Khan拉非常有資格說這句話。我們已經知道，那位舉世無雙的Marvel隊長已經認可了Kamala Khan繼承Ms. Marvel的地位，但這可不是Kamala Khan唯一以英雄身分交到的朋友。鐵甲奇俠（Iron Man）、蜘蛛俠Miles Morales（註一）、鋼鐵心（Ironheart／註二）、新星Richard Rider（Nova／註三）、變種特攻鐳射眼（Cyclops from X-Men，但這位是從過去來的年輕鐳射眼）等超級英雄都是Ms. Marvel的盟友。當然，之後她還會認識更多高手。

註一：Miles Morales：於Marvel漫畫《Ultimate Spider-Man》登場，是終極宇宙（Earth-1610）的第二代終極蜘蛛俠、蜘蛛俠名號的繼承者。後來來到了Marvel宇宙（Earth-616）。

註二：鋼鐵心：為鐵甲奇俠的繼任者。

註三：Richard Rider：在紐約長大的平凡高中生，有一天被新星軍團倖存的最後成員Rhomann Dey選中來取代自己，並給予Richard Rider新星制服和新星至尊的力量，讓他成為新星軍團的繼承人

有網民猜測與「Ms. Marvel」份屬好友的鐵甲奇俠繼承人「鋼鐵心」有機會於劇集曝光。（漫畫截圖／Marvel）

二、冠軍小隊（The Champions）

在Kamala Khan拉的超級英雄生涯中曾加入數個英雄團隊，她嘗試過與復仇者聯盟（the Avengers）一起共事，但後來發現那個團體不是很適合她。因此她轉而加入復仇者聯盟的分支──由其他比較年輕的成員所組成的「冠軍小隊」。這支新隊伍組成的目標，是為了重建世界，並把這個世界所面臨的小議題當成主要處理對象，而非復仇者聯盟所着重的攸關世界存亡的重大危機。他們想要真正地拯救這個世界，且永不忽視任何一個個體。

冠軍小隊。（漫畫截圖／Marvel）

一、領袖特質

Kamala Khan天生具有領導眾人的才能，或許這就是為什麼她總是擔任領袖的地位，雖然她不一定想當。她最終成為了冠軍小隊的隊長，同時也帶領着她那群沒有超人力量，但卻非常支持她的朋友們，拯救並保護他們的城市。無庸置疑的是，若她發現她身處一個新的團隊，她一定能負起帶領團隊的責任，而且絕對也能做得很好。我們就是愛她這一點。

Kamala Khan天生具有領導眾人的才能。（漫畫截圖／Marvel）

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