【奇異博士】主持怕傳播病菌　班尼迪甘巴貝治暖男一攬入懷獲大讚

Marvel Studios電影《奇異博士》（Doctor Strange）由英國人氣男星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演，影迷們向來都知道班尼迪甘巴貝治和「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）都是位大暖男，私下十分有禮又勁錫粉絲，皆是男神級人馬，近日班尼迪甘巴貝治又有暖男行為被廣傳！

班尼迪甘巴貝治本來就因為《新福爾摩斯》人氣高漲，再因「奇異博士」推向高峰。（官方圖片）

班尼迪甘巴貝治日前出席美國《BBC》節目《The View》，在整個節目完結後，來賓跟主持人都會擁抱一下來告別，不過主持人Joy Behar跟他說自己生病了，所以就不擁抱你了，但他聽畢沒有就此道別，反而張開雙臂照讓送上一個擁抱，再以面貼面的形式道別，絲毫沒有顯露出介意或尷尬之情，大方又得體，隨後他更在Joy Behar耳邊說：「我是奇異博士。（I am Doctor Strange.）」十分搞笑。

明星來說因為工作的關係都會很擔心生病，但「奇異博士」班尼迪甘巴貝治就完全唔驚！（影片截圖）

其後影片在網上瘋傳，令到不少網友都大讚班尼迪甘巴貝治是位大暖男，又留言說「我都病，要攬下先會好」、「太暖男喇！」、「心動啊！」。不過另外都有女絲反問「我是奇異博士嗎？是跟羅拔唐尼一樣嗎？呼應『我是鐵甲奇俠』嗎？」即時突破盲腸！

羅拔唐尼經典對白「I am Iron Man.」（官方圖片）

班尼迪甘巴貝治攬抱Joy Behar