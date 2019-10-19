【銀河守護隊】「星爵」港式茶記相震懾影迷　灌水式留言歡迎來港

Marvel Studio系列作品《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中的「星爵」（Star Lord）基斯柏特（Chris Pratt）在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中因為「豬隊友」的行為，曾被影迷灌爆IG狂插，令他本人當時都只能以「F MYSELF」來向影迷謝罪，搞笑又能救場令大眾下下火。

「星爵」上傳一張香港照片，即時令影迷非常興奮！（Chris Pratt Facebook）

粉絲提醒︰小心不要隨便戴面罩

昨晚（18日）基斯柏特在個人Facebook專頁上傳一張照片，令香港影迷勁轟動！原因是他正身處一間懷舊港式茶餐廳，手執筷子準備開餐，更即時引來大量影迷留言「歡迎來到香港」（Welcome to Hong Kong），不過由於香港目前仍就反修例活動示威當中，有影迷搞笑提問︰「星爵的面罩防催淚彈嗎？」（Does Starlord's mask tear-gas proof?），有好心影迷提醒他︰「要小心不要隨便戴面罩，否則會犯了《禁蒙面法》」，更有精明的影迷反問基斯柏特「你真的在香港嗎？」（Are you really in Hong Kong star prince?）

有影迷搞笑問星爵的面罩防催淚彈嗎？（網上截圖）

首先在基斯柏特的照片中，旁邊有一個行李箱和背囊看起來已知是在「賣廣告」，而且他更有標記「Tumi x Pratt」的Hashtag，正是行李箱的牌子，再翻看這輯照片，其實早在7月已經面世，加上基斯柏特5月曾來港出席「Tumi」的活動，所以基斯柏特當下根本不在香港，只是上傳了舊相，令到大家有一場美麗誤會而已。

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