【銀河守護隊】「星爵」港式茶記相震懾影迷　灌水式留言歡迎來港

Marvel Studio系列作品《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)中的「星爵」(Star Lord)基斯柏特(Chris Pratt)在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)中因為「豬隊友」的行為,曾被影迷灌爆IG狂插,令他本人當時都只能以「F MYSELF」來向影迷謝罪,搞笑又能救場令大眾下下火。

「星爵」上傳一張香港照片,即時令影迷非常興奮!(Chris Pratt Facebook)

粉絲提醒︰小心不要隨便戴面罩

昨晚(18日)基斯柏特在個人Facebook專頁上傳一張照片,令香港影迷勁轟動!原因是他正身處一間懷舊港式茶餐廳,手執筷子準備開餐,更即時引來大量影迷留言「歡迎來到香港」(Welcome to Hong Kong),不過由於香港目前仍就反修例活動示威當中,有影迷搞笑提問︰「星爵的面罩防催淚彈嗎?」(Does Starlord's mask tear-gas proof?),有好心影迷提醒他︰「要小心不要隨便戴面罩,否則會犯了《禁蒙面法》」,更有精明的影迷反問基斯柏特「你真的在香港嗎?」(Are you really in Hong Kong star prince?)

有影迷搞笑問星爵的面罩防催淚彈嗎?(網上截圖)

首先在基斯柏特的照片中,旁邊有一個行李箱和背囊看起來已知是在「賣廣告」,而且他更有標記「Tumi x Pratt」的Hashtag,正是行李箱的牌子,再翻看這輯照片,其實早在7月已經面世,加上基斯柏特5月曾來港出席「Tumi」的活動,所以基斯柏特當下根本不在香港,只是上傳了舊相,令到大家有一場美麗誤會而已。

仲有其他香港取景靚相