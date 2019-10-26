「鷹眼」謝洛美維納遭前妻爆在家開性愛派對　曾向友示︰要殺死她

在Marvel電影宇宙中飾演鷹眼的謝洛美維納（Jeremy Renner），其人氣雖然不及「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）等，但Marvel Studios都總算待他不薄，為他安排個人劇集《Hawkeye》，並定於2021年上架。然而他近日與前妻對簿公堂，爭奪女兒監護權，雙方惡言相向。Marvel粉絲知悉後，粉粉要求Marvel Studios換人，而且連人選都決定好。

「鷹眼」Jeremy Renner遭前妻數臭，Marvel粉絲又離棄他，未知迪士尼最後會如何應付這事情。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

謝洛美維納與Sonni Pacheco在2015年離婚後，一直共同擁有6歲女兒Ava Berlin的撫養權。然而Sonni Pacheco在上月入稟申請，要求成為女兒的唯一撫養人，以及在謝洛美維納在探訪其女兒時，需安排人監視。近日兩人對簿公堂，互相指摘對方的不是。

鷹眼在電影中是愛錫妻子的角色，可惜飾演鷹眼的謝洛美維納在現實中不是這種人。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

曾作吞槍狀要脅太太

就「鷹眼」前妻Sonni Pacheco的指摘，外國有網民對此表示震驚及難以置信，粉紛要求Marvel Studios為劇集《Hawkeye》撤換主角。據Sonni Pacheco表示，謝洛美維納有濫藥及酗酒等問題，更曾在家中開性愛派對，甚至曾揚言要殺害她。她指出，在去年11月時，謝洛美維納在酗酒及吸食可卡因後，向友人傳訊息，寫道「再也受不了前妻，想要把她殺掉」，他回家後曾一度把槍放在自己的嘴內揚言要自殺，而且還稱會在女兒睡覺時，向睡房的天花板開槍。雖然謝洛美維納全盤否認，還向法庭提供連續三個月的毒品測試，以證明他是清白。

「鷹眼」謝洛美維納（右）與前妻Sonni Pacheco（左）對簿公堂，爭取成為女兒的唯一撫養人。（網上圖片）

性愛派對女子出言指正

除此之外，前妻獲三名曾參與謝洛美維納性愛派對的女子力撐，其中一名女子稱，謝洛美維納在家中浴室藏有毒品；另外一名女子還稱，曾在家中與謝洛美維納開性愛派對時，遇見他女兒Ava Berlin在家中。謝洛美維納的瘋狂行為遭到不少人唾罵。

劇集《Hawkeye》將在2021年上線，未知會否續由謝洛美維納主演。（Getty Images）

雖然官方未決定是否續讓謝洛美維納擔任鷹眼，但專門報導Marvel電影消息的《MCU Direct》指出，有指Marvel Studios計畫把謝洛美維納撤換，但目前仍未決定新演員人選。照迪士尼的以往標準，如處理《銀河守護隊》系列導演James Gunn的風波上，當時導演獲劇組，甚至紛絲支持，但迪士尼都是先把他解僱後才再次招攬他。今次連粉絲都不支持謝洛美維納，相信撤換他只是時間上的問題。甚至有影迷留言：「鷹眼應該死在伏米亞（Vormir︰在《復仇者聯盟︰終局之戰》尋找靈魂寶石，黑寡婦葬生之地）。」

不少粉絲在網上留言，指鷹眼應該死在伏米亞，而非黑寡婦。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

雖然謝洛美維納堅稱自己是清白，而法庭在下月才舉行聽證會。但只從「鷹眼」與前妻爆出醜聞後，不少粉絲均要求迪士尼及Marvel Studios把謝洛美維納換走。其中一個粉絲指出：「你們當時可以用Don Cheadle取代Terrence Howard，今次「鷹眼」的事件跟Terrence Howard當年的事是一樣，所以我不覺得謝洛美維納適合繼續擔任鷹眼，換Charlie Hunnam吧！」