【死侍】賴恩雷諾士現身Marvel Studios總部　難道第三集好事近？

自從迪士尼完成收購Fox後，原本屬於後者的變種特攻（X-Men）及死侍（Deadpool）終於回到Marvel Studios手中，MCU可以繼續擴充。雖然紛絲非常期待他們能夠及早出現在MCU中，但一直沒有任何新消息。然而，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）突然打破沉默，在社交網站上載一張他在Marvel Studios總部的照片。這舉動讓粉絲猜測，Marvel Studios是否終於籌備《死侍》第三集。

賴恩雷諾士主演的《死侍》系列電影叫好又叫座，所以影迷都非常期待第三集。（《死侍：不死現身》劇照）

會接任做鐵甲奇俠？

在《死侍：不死現身》（Deadpool）及《死侍2》（Deadpool 2）中飾演死侍的賴恩雷諾士一直非常善用社交媒體，當中包括多次跟飾演狼人的曉治積曼（Hugh Jackman）及其太太Blake Lively開玩笑。今日他再透過社交媒體發放一則讓人非常震驚的消息。從他的照片可以見到，賴恩雷諾士當時身在Marvel Studios總部，並稱他是來試鏡「Anthony Stark」角色，而該照片還標示了Marvel。他在貼文打趣寫道：「我根本未能走近去，已有一位拿著電槍的友善男子護送我到達地面。」至於Anthony Stark一角是誰，其實就是「鐵甲奇俠」Tony Stark的原名。

賴恩雷諾士搞笑本色不止可以在電影中見到，也可以從其社交網站中知道。（《死侍2》劇照）

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為籌備《死侍3》作準備

雖然「死侍」賴恩雷諾士沒有向外透露今次與誰人會及和會談內容是什麼，還是跟各位粉絲開玩笑。然而，有不少網民均認為，Marvel Studios是為籌備《死侍3》作準備，相信是為死侍引進MCU展開初步會面。至於迪士尼主席Bob Iger曾表示，即使死侍來到MCU，仍有機會製作成R級（限制級）電影。最近《死侍》系列編劇Paul Wernick都指出：「我們計劃並希望Marvel允許《死侍》繼續在其R級宇宙發展，同時希望隨著時間的過去，我們能在MCU發揮一定作用。」