【黑魔后2】盤點安祖蓮娜祖莉十大角色　盜墓者羅拉都未算最經典

說起安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie),相信大家第一時間會想起她曾演活不同經典的角色,當中包括她在《黑魔后》(Maleficent)系列中飾演的Maleficent。安祖蓮娜祖莉在7歲時開始踏足影壇,16歲正式成為專業演員,至今從影達37年,她的經典角色可謂多不勝數。趁《黑魔后2》(Maleficent: Mistress of Evil)上映,回顧安祖蓮娜祖莉的十大經典角色造型,哪個才是大家的最愛呢?

安祖蓮娜祖莉在7歲時首次踏足影壇,參與她父親Jon Voight的作品《Lookin' to Get Out》。(《Lookin' to Get Out》劇照)

7歲已經入行

安祖蓮娜祖莉在1982年以童星身份,參演《Lookin' to Get Out》,而這部作品的男主角,正是她的父親Jon Voight。其實當時的她,正值青少年反叛期,生活並不如意,除了患上抑鬱症外,還有濫藥問題。直到2000年代初期,她才開始找到方向。由於她曾在青少年時期面對不同困難,所以讓她更致力慈善活動。除了致力慈善工作外,安祖蓮娜祖莉還演活多個經典角色。

安祖蓮娜祖莉(後排右2)參演Marvel超級英雄電影《永恆族》。(IMDb 圖片)

第10位《Hackers》

在安祖蓮娜祖莉演藝事業早期,她成功擊敗多名一線女星,與Jonathan Lee Miller合演《Hackers》,之後二人在1996年結婚,但婚姻只維持了3年。《Hackers》是講述一班學生因擁有超強的電腦才能,因而攻擊剛起步的互聯網,並造成嚴重破壞。

第9位《霓裳情挑》

1998年上映的電視電影《霓裳情挑》(Gia),為安祖蓮娜祖莉帶來她第二個金球獎獎項,成為電視劇、連續短劇與電視電影項目的最佳女主角。而她曾在1997年憑《George Wallace》獲得金球獎電視劇、連續短劇與電視電影項目的最佳女配角。

第8位《極速60秒》

同期在2000年上映的《極速60秒》(Gone in 60 Seconds),雖然電影口碑不佳,但可以見到安祖蓮娜祖莉與尼古拉斯基治(Nicolas Cage)偷車及飆車的快感,堪稱當年的《狂野時速》。

第7位《Life or Something Like It》

2002年上映的《Life or Something Like It》,是安祖蓮娜祖莉少數演出的浪漫喜劇風格電影。值得一提的是,在戲中影迷看到她溫柔及風趣的一面。

第6位《換命謊言》

《換命謊言》(Changeling)改編自1928年洛杉磯的懷恩威爾虐殺兒童案,安祖蓮娜祖莉在戲中飾演單親媽媽Christine Collins,讓她獲得金像獎及金球獎最佳女主角提名。

第5位《叛諜狂花》

安祖蓮娜祖莉主演的《叛諜狂花》(Salt),比《盜墓者羅拉》系列電影有更多的動作場面。她在戲中飾演CIA特務Evelyn Salt,戲中所有動作戲都是她一手包辦。

第4位《史密夫決戰史密妻》

2005年上映的《史密夫決戰史密妻》(Mr. & Mrs. Smith)是安祖蓮娜祖莉另一部以喜劇風格為主的電影。戲中她與畢彼特雖然是夫婦關係,但卻是要互相殺害對方的殺手。其實當時她及畢彼特仍未成為夫婦,而這作品當是鬧出荷里活醜聞,皆因當時畢彼特正與Jennifer Aniston離婚。

第3位《黑魔后:沉睡魔咒》

以安祖蓮娜祖莉飾演的瑪列菲森角度,講述經典童話故事《睡公主》。截止目前為止,《黑魔后:沉睡魔咒》是她從影以來,獲得最高票房的作品。當時電影全球收7億5,800萬美元。相信在安祖蓮娜祖莉37年的演員生涯中,黑魔后也是她最讓人想起的安祖蓮娜祖莉。

第2位《盜墓者羅拉》

2001年上映的《盜墓者羅拉》(Lara Croft: Tomb Raider)是安祖蓮娜祖莉首部的冒險動作電影,也是她與父親Jon Voight合作的作品。兩年後,參演續集《盜墓者羅拉:生命之匙》(Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life),更曾到香港銅鑼灣取景,又有任達華參與演出,兩部作品全球票房合共獲4億3,000萬美元收入。

第1位《Girl, Interrupted》

2000年上映的《Girl, Interrupted》亦是安祖蓮娜祖莉另一經典作品。她在戲中飾演一名反社會人格的Lisa。最終,她憑此角色奪得奧斯卡及金球獎最佳女配角獎。而這作品被喻為女性版《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)