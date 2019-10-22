【黑魔后2】5大迪士尼公主原著鬥狠毒　放雀啄盲姐姐炮烙糟質皇后

由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）主演的迪士尼（Disney）真人版電影《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）正在上映，電影改編自童話故事《睡公主》中的反派Maleficent，而Maleficent又會跟Aurora公主發展出一段母女情，更會合力面對未來奶奶的辣招！

《睡公主》原本就不是因為王子的「真愛之吻」而醒來。（劇照）

睡公主被姦成孕

早前曾有提及《睡公主》的原型故事勁黑暗及血腥，昏迷百年被姦生埋仔都未識醒，更差點俾人煮嚟食，完全跟大家耳熟能詳的「獲到王子真愛一吻便醒來」有巨大差別！不過除了「睡公主」身世好慘之外，其實仲有幾位迪士尼公主一樣冇好日子過，完全不是「從此王子同公主過着幸福快樂的生活下去」。

點擊睇《睡公主》原型故事：

【黑魔后2】《睡公主》原著超暗黑 被姦成孕昏睡中承受生仔巨痛

「長髮公主」跟「睡公主」一樣，最後都懷有雙胞胎。（《魔髮奇緣》劇照）

長髮公主被放逐王子變盲俠

經典動畫《魔髮奇緣》同樣改編自《格林童話》，「長髮公主」擁有一把長頭髮，但其實沒有魔力，被巫婆鎖在高塔之中，一天被路過的王子發現，王子靠她的頭髮爬進高塔，兩人發生關係，隨後王子更天天來找公主，並在巫婆回來前離開。

一天王子逃跑後，巫婆發現「長髮公主」懷孕了，恨心將她的長髮剪去並趕她到沙漠之中，當王子回來找「長髮公主」時，巫婆欺騙王子公主已經死了，強逼王子在高塔跳下，王子不敵只好就範，期間雙眼被荊棘刺傷更挖了出來，最後只能狼狽地流浪街頭渡其餘生。與此同時「長髮公主」獨自一人在沙漠中誕下了雙胞胎。

「灰姑娘」在原型故事中可謂是個比較舒服的公主。（《仙履奇緣》劇照）

灰姑娘堅要「削足適履」​

《灰姑娘》的故事同樣街知巷聞，南瓜車、仙女和玻璃鞋，但根據1812年《格林童話》的原作，王子的確尋找可以穿進玻璃鞋的女孩，當時灰姑娘的兩位姊姊為了讓自己的腳順利塞進鞋子，恨下心來體現成語故事「削足適履」，場面血腥又驚人。而王子因為留意到玻璃鞋上的血跡才發現到真正的「灰姑娘」，後來兩位姊姊為了討好將會成為王后的「灰姑娘」專程去到二人的婚禮致意，氣在頭上的「灰姑娘」讓鴿子啄盲兩位姊姊的眼睛，又用木箱蓋壓斷後母的頸，手段極為殘忍，不過「灰姑娘」的故事比起其他公主來算已不太慘情，因為受苦的都不是她本人。

Halle Bailey將會出演《小魚仙》真人版。（IHalle Bailey IG）

小魚仙要用王子血浸腳

「小魚仙」是一個來自水底世界的浪漫愛情故事，不過原著的她想要從人變回人魚時，並不是要王子真愛之吻咁簡單，而是需要將移情別戀的王子殺死，將雙腳浸在他的血當中。為甚麼她想要變回人魚呢？因為當她將魚尾換成人腿後，每行一步都要承受如刀割般的痛楚，但她為了深愛的王子，甘願忍痛獻舞，希望能得到他的芳心。奈何王子是欣賞小魚仙，只是最終決定娶另一名女生。

在其他人魚姊妹們的犧牲下，小魚仙得到一把匕首，只要她能狠下毒手刺死王子，她就能重拾魚尾變回人魚，可惜「小魚仙」對王子的愛遠遠超越了她的人生，始終未能下手，最終她只能化成泡沫消失於世界之中。

「白雪公主」從來都不是柔弱女子，看她的報復手段就會知道。（劇照）

白雪公主狠毒過巫婆

「白雪公主」可謂是迪士尼的公主之首，而《白雪公主》的原型故事也一點都不遜色。一直以為想毒死她的是繼母，但原來親母才是主謀，她不滿女兒靚過自己，而國王又真的對公主有超乎父女之愛，最終兩人也真的發生了不倫之戀。非常生氣的皇后請了獵人誘騙白雪公主進入森林再殺死她，並要求帶回公主的肺和肝回來，不過因為獵人不忍心，只好以野豬的內臟扮成公主的內臟，而皇后收到後更激動地生吃內臟，想像一下都覺得非常嘔心。

另外更有指王子其實有戀屍癖，當他看到睡在水晶棺中的白雪公主後，即時起了色心將她帶走。同時因為王子對白雪公主屍體的迷戀，不論在食飯、睡覺、出外都要帶上整個水晶棺，直到一天因為侍從不小心摔到棺木，卡在白雪公主喉嚨中的毒蘋果終於被咳了出來，因此死而復生。最終回歸的「白雪公主」向母親進行大報復，多次以舉辦舞會為由騙來母親下毒手，更強逼她穿燒紅了的鐵鞋，讓她跳舞跳到死去為止。