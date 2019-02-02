【恭喜八婆】上畫兩日獲荷里活監製傾翻拍　彭浩翔：好鍾意個劇本

賀歲片《恭喜八婆》上畫兩日，連續成為華語賀歲片票房冠軍，令導演彭浩翔及一眾演員都非常興奮。不過更興奮是昨晚（1/2）陶傑在其facebook專頁爆料，指電影獲得荷里活監製垂青，洽談翻拍權。陶傑更點評電影：「彭浩翔由港男角度呈現香港女性主義，片名尤其大膽，風格充滿香港特色。」這會否亦是被外國監製睇中的原因？

《恭喜八婆》以正宗港片為名，題材又夠晒貼地，包括買樓、人奶以及早前成為話題的「任何仁」。（影片截圖）

彭浩翔：「唔會過問翻拍內容」

就住陶傑的貼文，《香港01》致電彭浩翔查詢實情，他回覆時說：「我都係今日先知道呢個消息，講完畀陶傑聽佢就寫出來。成件事係個監製在香港入場睇完，好鍾意，於是搭路聯絡我們想買版權。我當然好開心，不過最開心都係陳奐仁，佢即刻問由邊個荷里活明星演佢個角色。」

3個「八婆」踩埋入校園為搵人奶。（影片截圖）

彭浩翔本身都好鍾意《恭喜八婆》個劇本，亦期待外國人會怎樣處理這個富香港地道特色的故事，會否要求參與創作？「如果係Remake，我唔會畀太多意見，因為對方一定比我更熟悉當地文化，由他們處理一定會拍出另一種味道。」

陶傑所譯的英文字幕更是《恭喜八婆》的神來之筆。（網上截圖）

陶傑成御用字幕顧問

要令外國人睇得明又識得笑，最大功勞一定係英文字幕，向來是彭浩翔電影英文字幕顧問的陶傑可謂居功不少。「我十幾歲讀緊書時已經識陶傑，到做導演佢一直都幫我處理英文字幕。因為大家都覺得香港電影的英文字幕經常譯得不夠傳神，甚至失真，其實要譯得好，不止英文叻就可以，還要中文精，尤其是我的作品有這麼多食字Gag，有時文化差異睇唔明，就要諗另一個例子去表達。所以我們的英文字幕經常被人讚。」

其實今次字幕除了陶傑做顧問，還有第一次合作的歌手胡琳都有參與，負責翻譯工作，兩位今次可謂功不可沒。