【恭喜八婆】八婆罪狀逐個捉　陳逸寧撩是鬥非　音音姐使人唔使本

今年賀歲電影檔非常熱鬧，由彭浩翔首次執導的賀歲片《恭喜八婆》獲得大班圈中好友出動撐場，包括有梁詠琪、梁洛施、徐天佑、謝賢、陳靜及林雪等等。電影顧名思義是講八婆，話題貼地又抵死，更已搶先在新年前上映。戲中四名演員邵音音﹑陳逸寧（Isabel）、陳靜（Dada）、丁可欣（火雞姐）早前接受專訪時，就大爆哪位演員最似八婆，原來音音姐平日經常「使人唔使本」﹑Isabel就自以為是兼撩是鬥非？到底哪位最好管閒事？

陳逸寧、陳靜、丁可欣、邵音音接受訪問時，談到網上流傳的一堆八婆特徵及面相，都大爆戲中演員真的各有各八。（葉志明攝）

《恭喜八婆》講述六個女生及兩個男生，組成過一個「八婆」手機聊天群組，他們曾經很親密，分享日常生活大小事。但之後因為種種原因，這個群體的人愈來愈疏離，漸漸不再在群組中發言，最後讓這個群組在手機中愈沉愈底。直至有一天，群組中有人誤將上司放在茶水間的一瓶人奶，不小心用在給客戶飲用的咖啡中，為求尋回這樽「消失的人奶」，這班八婆再次重聚起來，順便理清以前的恩怨情仇。

陳逸寧大爆導演彭浩翔是最似八婆的一個，甚至試過自行買舞台劇飛，之後遇見彭導，對方都竟知道她有買飛，追問套劇好不好看？（葉志明 攝）

公認最八就係佢！

談到網上流傳的一堆八婆特徵，邵音音﹑陳逸寧、陳靜、丁可欣就大爆戲中哪位演員最有八婆特徵及面相，「最八嘅人咪就係彭浩翔囉！就算對住唔熟悉嘅人，事無大小﹑唔關佢事嘅嘢佢都要知！」Isabel說。四位演員都表示很同意這個說法，但也明白導演只是出於關心大家，才會對所有事都這麼好奇。

丁可欣大爆試過同朋友私下討論首歌應該用咩歌名，但過幾日後彭導竟主動給予她意見，令他非常驚訝，但同時多謝導演對她的關心。（葉志明 攝）

八婆其實幾好意頭

「使人唔使本！我成日以為自己年紀大係耆英，點人幫我做事，攞咖啡﹑拎皮包﹑幫我泊車，又要叫佢哋有咩八婆事講我知。」四位演員又異口同聲表示，拍完這套戲後覺得，其實八婆這個稱呼並不負面。「八」這個字一直都象徵好意頭，很多人都想車牌﹑電話有個八字，而「婆」更加不用說，女人當然好，所以她們說就算被人叫做八婆，現在都不會介意，甚至覺得很樂意。

音音姐指灘叔「口水多過茶」，也算是一個長氣的八婆，不過這點也是他的優點，令他開足幾場talk show都未驚過！（葉志明攝）

音音姐之後繼續發功，大爆陳逸寧有的八婆特徵正正就是自以為是，事關她自從生了一個很可愛的兒子，成為偉大的母親後，對所有事情都充滿自信，什麼都說好。而Dada就話︰「陳逸寧係撩是鬥非！哈哈！其實她跟我一樣好鍾意打機，為人爽直不拘小節。」Dada又話愛打機的人少不免都愛生事，所以認為Isabel是撩是鬥非。

陳靜自認是八婆，特別在戲中的角色是最愛講是非，收集各路情報再出書跟全世界分享。（葉志明攝）

平胸就係八婆？

而提到網上更流傳了一系列的八婆面相，四位對部分面容特徵都不太認同。Isabel說「平胸就係八婆？無可能囉！Dada都係八婆，唔通佢又平胸咩？」而Dada亦都話不認同，大嘆這個指控簡直是歧視。音音姐就話，唇薄這個面相，算是有些根據，皆因她從小到大都聽聞過唇薄的人，說話都是比較刻薄﹑喜歡講大話和搬弄是非。

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鳴謝︰

Dada

Make up : Kayte

Hair : Kayte

服裝：MarketLiberty

陳逸寧

Makeup: Yannis Yip

Dress: Cedric Lau

Yanki

Hair - Jamielee@hair