【恭喜八婆】人生中遇過最賤的八婆　邵音音教你出招對付狐狸精！

「人生中總會遇上幾個八婆」，邵音音﹑陳逸寧（Isabel）、陳靜（Dada）、丁可欣（Yanki）早前為賀歲片《恭喜八婆》宣傳時接受專訪，提到現實中最不幸遇過的八婆做過什麼事，想不到音音姐就分享了一個「狐狸精」的故事，聽得在場演員都一致覺得該人物直情達到「死八婆」的級數，更為事件感到極度震怒。到底是怎樣一回事？

聽到音音姐教路，如何對付人生中遇過最賤的「八婆」，在場的台前幕後都聽得興高采烈。（葉志明攝）

現實中總會遇過討厭的人和事，對於最賤的八婆做過什麼事，音音姐似乎非常有經驗，更主動跟大家分享她的親身經歷，讓Isabel﹑Dada和Yanki評評理。故事的主角是音音姐的老公和一位「狐狸精」的故事。「我男主人（老公）當時就被佢下屬溝咗，該名女士就寫咗一張好大張嘅MEMO俾我男主人，寫低晒早上工人要抹窗﹑要整早餐﹑早餐要有雞蛋﹑火腿﹑牛奶﹑飲橙汁等，最後仲加多句因為你老婆唔識顧家，所以先令到我咁攰（要作出以上提醒）。」音音姐憶述。聽得在場的Isabel﹑Dada和Yanki即時怒火中燒，直指這個人是名正言順的八婆，甚至是八婆中的極品「死八婆」！

女士最怕遇到「狐狸精」，但音音姐似乎無有怕，更有絕招教大家！（葉志明攝）

音音姐更即席跟大家分享，自己當年怎樣對付這位八婆，由於當年通訊沒有這麼方便，沒有Whatsapp，「我就用FAX機，寫了一張大字報，直接FAX去嗰位女士個老公嘅公司，叫佢好好教佢自己老婆，希望你老婆唔好走嚟教我呢個老婆做家事。」誰不知那位女士的老公有3間公司，音音姐的女性友人全日就忙着幫她FAX大字報。音音姐這招對付狐狸精，聽得Dada拍爛手掌，Isabel亦大讚音音姐這招不得了。結果音音姐回到家，她的老公語調溫和地跟她說：「為什麼要這樣做啊？你這樣做是不對的，你知道嗎？你乖啦，有咩事你同我講，不要搞到人哋美滿嘅家庭。」大家都覺得音音姐很有辦法，Yanki也大讚音音姐很夠霸氣。

陳逸寧指音音姐遇到的那位女士，簡直是到了瘋癲的程度。（葉志明攝）

而提到有指八婆有一套固有的手勢或者說話的語氣，音音姐﹑Isabel﹑Dada和Yanki都即刻示範起來。Dada扮八婆扮得相當有神韻，同時又用八婆語氣：「我都唔識呢啲嘅！」身邊幾位話，這正正是不少八婆的金句。

Dada大讚音音姐對付「狐狸精」的方法，齋聽音音姐回憶那時的過程，已經聽得眉飛色舞。（葉志明攝）

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Dada Credit:

Make up : Kayte

Hair : Kayte

服裝：MarketLiberty

陳逸寧 Credit:

Makeup: Yannis Yip

Dress: Cedric Lau

Yanki Credit:

Hair - Jamielee@hair