【2020賀歲片】拍《大盜演》被詹Sir整蠱？　曾美慧孜︰我不敢說

由李璨琛、姜文杰合力製作兼擔正做主演的2020賀歲片《大盜演》陣容鼎盛，李璨琛曾請來陳果同門師妹金像獎影后曾美慧孜以及詹Sir（詹昊宸）加盟，兩人今次會在戲中扮演一對好鍾意做戲的演員，曾美慧孜自《三夫》後，廣東話更大有改進，在現場已聽得懂大部分廣東話，不需要翻譯，今次更會有新挑戰，整套戲都以廣東話講對白！ 攝影：陳順禎

曾美慧孜表示今次玩味性質好高、好刺激、每個時刻都好過癮。（陳順禎 攝）

小美變小米

雖然曾美慧孜貴為金像獎影后，不過戲外並無架子，反而面對傳媒時提到講廣東話，她即時表示：「我好緊張。」唞一大啖氣，並以廣東話作自我介紹：「大家好！我係『稍美』！」詹Sir在旁即時教路：「小！美！」曾美慧孜狀似講粗口地：「小！米。」詹Sir再教路：「唔係小米，係小美，你講小米即係幫人賣廣告嫁喇！」場面非常搞笑！

詹Sir和曾美慧孜指因為戲服的關係，每日都會瘦，但都不敢亂食嘢。（陳順禎 攝）

大熱天時着羽絨

其實講到戲的部分時，詹Sir表示兩人在戲內都係俾人恰，所以會互相幫忙，不惜犧牲好多自己的特色，但目前不可以穿橋住，到時大家就會知道。詹Sir覺得最過癮的部分，是大熱天時着羽絨，而在拍攝過程是不會流汗畀大家見到，準備了足足90多件底衫，每拍完一場戲就要換，所以每日都瘦很多！

詹Sir爆料有演員Anson，一來到泰國食嘢就肚痾，雖然泰國有好多好嘢食，但都唔敢亂食，因為要保持好狀態。（陳順禎 攝）

詹Sir整蠱小美？「我唔敢講」

在泰國一定會學到不少泰文，詹Sir和曾美慧孜都有即場教路「靚仔」同「靚女」的泰文是「Khun Law」和「Khun shui」。當問到曾美慧孜泰文易學還是廣東話易學？「都挺難，不過今次是好好的學習機會，詹老師給了我很多建議，特別用心。」詹Sir又再讚她：「佢好鍾意演戲，所以喺演嘅過程導演會俾提議，我哋兩個又會諗到有啲新嘢，有時我哋冇夾好，我做一啲嘢佢又會配合，好有默契，出嚟效果幾好玩！」

由於詹Sir比較搞笑，問到曾美慧孜有冇試過被整蠱時，她面有難色︰「沒有吧，我不敢說啊！哈哈！」詹Sir同樣有回應：「我對佢好好，年青嘅演員都係，基本上我哋唔會亂咁玩人，當然其他演員就好難講喇！」

詹Sir表示：「拍賀歲片一定要好玩、開心，我哋成日玩，平時都玩，每日都好攰。」（陳順禎 攝）