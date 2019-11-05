【2020賀歲片】《大盜演》樂瞳終擔正女一　「導演讚我啱做人妻」

2020年賀歲電影《大盜演》由李璨琛、姜文杰合力製作兼主演，戲中更請來詹Sir（詹昊宸）、秦沛、金像獎影后曾美慧孜、樂瞳、楊柳青、唐貝詩以及新人演員Maryjane和Anson潘伯仲，特意去到泰國曼谷開機拍攝，而整套戲都會在泰國取景，是一套戲中戲且笑中有淚的電影。 攝影：陳順禎

李璨琛跟樂瞳首次合作，原來是Sam親自點名搵佢！（陳順禎 攝）

當日劇組正在泰國一個碼頭拍攝其中一場戲，李璨琛表示《大盜演》其實已是他第3套負責監製的作品，早已試過在泰國拍過電影《愛．革命》，今次則是賀歲檔，是一套劇情開心的喜劇，當中更會圍繞關於電影的故事，他在戲中的角色同樣會是擔任製片，戲內外皆是從事電影工作。

而樂瞳在戲中則是飾演跟李璨琛已分居的老婆，負責有關旅行團的工作，因為李璨琛發生了一些事，需要找她幫忙求救，找來一班團友來做場戲，當中李璨琛其實是想搵樂瞳著數，但最終冇著數之餘仲要俾人「過番一棟」，搵錯一班自由搏擊女子，更會被打一身！

首次夫妻的李璨琛與樂瞳，笑言如有下集不是分居，而是正式離婚，但樂瞳則回應：「我哋復合啦！」（陳順禎 攝）

勝在夠「的骰」有人妻feel

對於李璨琛跟樂瞳首次合作，大家都覺得是個新鮮的組合，樂瞳自言真係好開心，本身沒有太多機會拍電影，非常感謝監製（李璨琛）點名搵自己拍戲，更親自問：「其實點解會搵我嘅？」李璨琛回應：「點解搵佢呢？其實我係唔識佢，有一次喺演藝人協會春茗見到佢覺得OK喎，識咗佢之後都有諗好多唔同嘅人，不過覺得佢幾適合。套戲本身都籌備咗大半年，有刻覺得︰『係喎！佢好似幾的骰，幾啱做人妻喎！』就諗住搵佢試下。」李璨琛其後再補充兩人從未合作過，更即場跟樂瞳講：「畀心機做啊吓！」

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陳果五兄弟姊妹

而講到今次合作最特別之處時，李璨琛指大家會見到有4位演員，皆是出自陳果手筆，他跟胡慧沖就是來自《香港製造》，加上大家都知道他是泰國通，來到泰國當然要找他，今次便找他扮演當地警察。另外更有《去年煙花特別多》何華超和《三夫》曾美慧孜，整個演員陣容都是向陳果致敬，四師兄弟妹聚首一堂，希望可以拍到些特別的火花。樂瞳聽完都加口問：「我拍完呢套唔知都有冇機會可以再拍呢？」李璨琛反問：「陳果？五師兄弟妹？咁你今次做好啲啦！我下次建議下。」

李璨琛指雖然今次沒有特別問陳果幫手，不過就向他借了《細路祥》和《榴槤飄飄》的電影海報，會在其中一幕戲看到，類似彩蛋形式。（陳順幀 攝）