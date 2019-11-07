【復仇者聯盟4】編劇談美國隊長命運　有一個Bug解釋唔到？

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映至今已有半年時間，然而各種劇情討論就延續至今，近日兩位編劇Christopher Markus與Stephen McFeely就提到美國隊長的命運，究竟這位關鍵角色是否真的不會再次出現？

兩位編劇認為讓美國隊長退場是最好的結局。（電影劇照）

相信大家都記得，《復仇者聯盟4》中的美國隊長，再次回到過去交還六粒無限寶石，然後他選擇放棄超級英雄的身分，與愛人Peggy Carter一起共渡餘生。鐵甲奇俠已死，要翻生的確有難度，但美國隊長是全身而退，不少影迷都認為他仍有機會在未來的MCU電影中出現。

重溫美國隊長在《復仇者聯盟4》的精彩時刻

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不過兩位編劇就非常不贊同這個做法，Christopher Markus表示：「我很喜歡編寫隊長的劇情，但我真的覺得，跟鐵甲奇俠一樣，我們將他們放在一個他們永遠不用再演同一角色的位置，我討厭用欺騙觀眾的技倆去將他們帶回來。」而Stephen McFeely就認為若果Marvel Studios又將美國隊長帶回來，就會破壞了《復仇者聯盟4》的整體觀感：「這是電影中很重要且有趣的一刻，因為一家成功的電影公司，將殺手鐧放下了。」

隊長會「上電」令不少影迷感到疑惑。（電影截圖）

此外，近日有網民討論《復仇者聯盟4》中，何以美國隊長成功舉起雷神鎚Mjolnir同時能夠釋出電力，事關雷神並非凡人才擁有神一般的力量，而在《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）中，雷神沒有Mjolnir亦能「上電」，照道理隊長不會擁有同一能力，是否編劇出了錯？

兩位退場，讓新角色上位是MCU最好的發展嗎？（電影截圖）

之後有人反駁，指2011上映的首集《雷神奇俠》中，雷神之父奧汀（Odin）褫奪雷神的能力並將他驅逐到地球時，曾對Mjolnir下咒「不論誰人拿著鎚子，只要他值得，就可以擁有雷神的能力」，所以隊長能夠運用雷力，完全是有根有據。