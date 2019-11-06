【狂野時速9】外媒爆保羅獲加將於今集復活　網民：讓他安息吧！

《狂野時速》飛車電影系列由2001年開始發展至今，大受影迷喜歡，戲裡的兩大男演員保羅獲加（Paul Walker）和雲迪素（Vin Diesel）也因為電影而爆紅全球。 可惜的是，飾演主角Brian O'Conner的保羅獲加，在2013年一場致命車禍中喪生，一眾演員及粉絲們都很哀傷。近日，有外媒就爆料，Brian將會在新作《狂野時速9》復活，怎料影迷反應卻兩極，有人更表示希望劇組「算吧啦！」

《狂野時速》電影系列由2001年開始發展，讓保羅獲加（Paul Walker）和雲迪素（Vin Diesel）等人都在全球爆紅。（劇照）

2013年保羅獲加不幸因車禍意外離世，很多粉絲都傷心不已，尤其主演雲迪素失去一位好拍擋也是相當不捨，雲迪素連續6年來，都會在保羅獲加生日時送上祝福。保羅獲加離世時只有40歲，而《狂野時速7》當時更還未拍攝完畢，於是劇組找來他的弟弟Cody Walker做替身，再配合後製讓Brian的戲份得以完成。

2013年保羅獲加因為車禍去世，影迷都相當不捨。(劇照)

Brian回歸《狂野時速9》

在之後的《狂野時速8》，劇情再沒有提及Brian這個角色，但近日就有外媒指Brian將會再度出場，續集《狂野時速9》劇組正秘密籌備讓他重返這個大家庭。據外媒《Fandomwire》報道，保羅獲加的角色Brian將會回歸《狂野時速9》，更有一張相片影住雲迪素、導演林詣彬等人在開會的相片，有工作人員更爆料指劇組正在尋找適合的替身演員。

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曾跟保羅獲加弟弟合照

據知，劇組很可能以倒敘或替身的方式，讓Brian「復活」，加上今集故事也會提及Brian的老婆Mia（Jordana Brewster 飾），所以故事會提及Brian也是理所當然。而其實早前雲迪素也就曾經貼出與保羅獲加弟弟Cody的合照，又話將會有驚喜的事情發生，似乎已經有所暗示。

據知，《狂野時速9》也會提及Brian的老婆Mia（Jordana Brewster飾演），所以可能是因為劇情才需要Brian「復活」。(劇照)

網民批劇組冇新意：「算吧啦！」

不過，對於《狂野時速9》劇組再次把Brian帶回來，影迷的意見則兩極，有人表示很期待看到這位靈魂人物復活，但也有不少網民認為，劇組其實是在消費保羅獲加，「算吧啦！請放過保羅獲加。」、「讓他安息，不要再去打擾他了。」影迷直指希望《狂野時速9》俾些少新意，不要再用保羅獲加做宣傳噱頭。