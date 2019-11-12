《JOKER小丑》刀仔据大樹！勁賺15倍登史上最高漫改電影票房寶座

《小丑》（Joker）再破票房紀錄，目前全球票房已來到9.55億美元。相對於6520萬美元的成本，足足勁賺15.3倍！外媒指該片已經是影史收益最高的漫畫改編電影，甚至更勝全球影史票房冠軍《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: endgame）。

根據外媒《福布斯》（Forbes）報導，《小丑》早前就已成影史最賣座的R級電影，如今更榮登「影史最高收益漫畫改編電影」。之前的紀錄保持者是占基利（Jim Carrey）主演的《變相怪傑》（The Mask），該片預算僅2300萬美元，全球票房卻有3.51億美元的好成績，是成本的15.26倍，其他上榜電影還包括《毒魔》、1989年版《蝙蝠俠》（Batman）以及《死侍》（Deadpool）等片，至於Marvel電影《復仇者聯盟：終局之戰》因為成本及宣傳費用過高，單以票房上的收益來看，其實並沒有贏過《小丑》。

《小丑》不只創下票房佳績，更有望在明年奧斯卡獎季上發光發熱。男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）為了精準詮釋「小丑」，1天只吃食1個蘋果，用極為不健康的方式減重24公斤，就是為了展現這個經典反派的病態面貌。電影上映後華堅的演技大獲好評，目前更被外媒認定他絕對會提名明年奧斯卡影帝，更有望為他摘下第一座小金人。

男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）為了精準詮釋「小丑」，1天只吃1顆蘋果，用極為不健康的方式減重24公斤，就是為了展現這個經典反派的病態面貌。（《小丑》劇照）

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