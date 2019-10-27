【Joker小丑】成為史上限制級電影票房冠軍　死侍爆粗鬧小丑祝賀

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》叫好叫座，全球票房高達7.88億美元（大約61億4640萬港元），成為影史上最賣座限制級（R-Rated）電影，成績超越另一部爆紅超級英雄電影《死侍2》（Deadpool 2）。飾演「死侍」的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）更抵死爆粗回應。

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》，全球票房高達7.88億美元，成為影史上最賣座限制級（R-Rated）電影。（劇照）

《JOKER小丑》在全球爆紅，早前電影獲得威尼斯電影節金獅獎，這次更打破《死侍2》創下的7.83億美元票房紀錄，成為最賣座限制級電影。

消息一出，一向作風鬼馬的「死侍」賴恩雷諾士竟在網上爆粗回應這個喜訊。

「死侍」爆粗回應

賴恩雷諾士在Twitter上載了一張《JOKER小丑》的在樓梯跳舞的海報，祝賀方式亦相當「死侍」，改圖加上「X老母」粗口字眼問侯「小丑」。下款是一班被《JOKER小丑》爬頭超越的限制級電影主角的名字，例如：「死侍」、《廿二世紀殺人網絡2：決戰未來》的NEO、《小丑回魂》的Pennywise、《盧根》的狼人、《格雷的五十道色戒》的格雷以及《賤熊30》的Ted。

賴恩雷諾士更留言寫道，「限制級電影的恭賀貼文，跟平日一般的方式不一樣。」