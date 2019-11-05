【JOKER小丑】幕後花絮流出　揭小丑筆記暗藏新《蝙蝠俠》角色

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）在10月初上映，至今人氣仍然高企。目前電影全球票房累計超過9億3,400萬美元，有能力繼《水行俠》（Aquaman）後，衝破10億大關。日前導演Todd Phillips在其社交網站貼出多張電影幕後花絮，其中一張相片還隱藏一個粉絲非常熟悉的重要角色。有網民知悉後，坦言「這作品應該納入DC擴展宇宙（DCEU）中」。除此之外，新版《蝙蝠俠》都有新消息傳出。

由華堅馮力士主演的《JOKER小丑》是繼《水行俠》後，有能力衝破10億票房大關的DC作品。（《JOKER小丑》劇照）

導演討厭加長版

《JOKER小丑》自上映而來，其討論度一直有增無減。除了有粉絲關注小丑的故事是否是其幻想外，還有粉絲擔心，由Zazie Beetz飾演的Sophie Dumond最終有否被小丑殺死。有見及此，導演Todd Phillips頻頻開腔回應相關問題。雖然不少粉絲要求導演公開電影加長版，唯導演在上月表示，不會公開任何加長版或刪減片段。他當時稱：「我非常討厭加長版。我討厭刪減片段。刪減片段有其刪剪原因，上映版的就是我想要的電影，所以我永遠不會公開刪減片段。」

《JOKER小丑》自上映而來，其討論度一直有增無減，導演近期頻頻開腔回應相關提問。（《JOKER小丑》劇照）

一窺《小丑筆記》

《JOKER小丑》導演Todd Phillips日前公開了十張電影的幕後花絮，除了見到導演及華堅馮力士的片場照外，其中一張圖見到Arthur Fleck／小丑在其筆記上寫有笑話，當中包括蝙蝠俠的配角貓女原來都會出現。不少網民見到這張相後，粉粉認為導演這版本「應該納入DC擴展宇宙」，並稱「希望可以閱讀小丑整本筆記」。雖然導演Todd Phillips表明電影不含彩蛋，但卻彩蛋處處，難怪有不少粉絲支持導演推出續集，繼續延伸小丑宇宙。

《JOKER小丑》導演Todd Phillips（左）指出，小丑沒有殺死由Zazie Beetz飾演的Sophie Dumond（中）。（IMDb 圖片）

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值得一提的是，在Matt Reeves執導的新版《蝙蝠俠》（The Batman）都有貓女一角，而演員找來「水行俠」繼女Zoë Kravitz擔任，至於謎語人則找來Paul Dano飾演。另外，早前有外國傳媒宣稱，飾演雙面人的人選有新進展。據悉，DCEU希望找奧斯卡影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）飾演雙面人。除了謎語人及雙面人外，還盛傳毒藤女（Poison Ivy）螢火蟲（Firefly）及稻草人（Scarecrow）都會在新版《蝙蝠俠》中出現。