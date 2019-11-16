【海綿寶寶】奇洛李維斯演人頭草　網民：男神無處不在

不要以為奇洛李維斯（Keanu Reeves）最叻就係在戲裡打打殺殺，其實男神都有可愛的一面，繼早前為《反斗奇兵4》（Toy Story 4）聲演「勁爆公爵」後，最近又有新搞作。 最近，《海綿寶寶：急急腳走佬》（The SpongeBob Movie: Sponge on the Run）公開最新預告，就驚喜地見到奇洛李維斯現身，非常搞笑。

1）奇洛李維斯多數演出的角色都是打打殺殺，形象cool 爆 。（《殺神John Wick 3》劇照）

陪伴不少人成長的動畫《海綿寶寶》繼2004年和2015年推出電影，今次《海綿寶寶：急急腳走佬》會講述海綿寶寶的寵物小蝸被綁架，他與派大星決定踏上驚心動魄的冒險之旅，前往大西洋迷城救回小蝸。拯救行動雖然驚險百出，但最終都可在笑聲裡化險為夷。海綿寶寶和他一班好友證明了，無論世界有幾癲，友誼力量大過天。

2）早前，奇洛李維斯拖女友Alexandra Grant出席活動，這次是他35年來，首次帶女友出席紅地毯活動，獲得不少粉絲恭喜。（Getty Images）

而電影公司近日公開最新預告，見到海綿寶寶與一眾主角依舊嘻嘻哈哈，很可愛。而全新角色方面就相當有驚喜，原來奇洛李維斯有份參演這部電腦動畫。

而之所以《海綿寶寶：急急腳走佬》被稱為真人動畫電影，可能就係真人在這個部分，預告中可見奇洛李維斯化身為一團人頭草，海綿寶寶和派大星初時望到男神都嚇一跳。

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奇洛李維斯在片中打招呼介紹自己是「阿草」，在一團枯草中間突然有個人頭，附近有一些光圍住，外形象都幾得意。他更表示自己叫「阿草」，頭髮都似草。上次參與《反斗奇兵4》都只是出聲沒有出樣，今次在《海綿寶寶：急急腳走佬》的角色認真令人驚喜，可見平日cool 爆的男神其實都幾幽默。