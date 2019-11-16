【毒魔2】湯哈迪上傳片場照即刪走　提早一年爆出重要角色？

《毒魔2》（Venom2）將會在2020年10月2日美國上映，日前湯哈迪（Tom Hardy）都有在個人Instagram分享最新概念圖，以及其他訓練相，而且接下來「毒魔」會大戰「血蜘蛛」（Carnage），更會跟「蜘蛛俠」（Spider-Man）有合作外，令影迷愈發期待！

由湯哈迪主演的《毒魔2》將於2020年10月2日美國上映。（劇照）

近日有消息指出《毒魔2》已經正式開拍，事關主演的湯哈迪在開拍第一日已經曬出片場照，相中的他坐在化妝椅上正準備化妝，而他旁邊更有位身份不明的女人，本來寫下的字句為「W#'R'V3N0M2 day one」，除了第day one（第一天）之外，前面的字碼未能解讀，而該帖子更很快就被刪除，很有可能是工作室下令要求將其刪除，但還是有快手的影迷截了圖，在網上分享，而該位女性未知是不是電影中的特別人物！

湯哈迪上傳合照寫下「W#'R'V3N0M2 day one」。（Twitter圖片）

目前能確定的是《毒魔2》已經正式開始拍攝，而上映日期定檔於明年10月，整個拍攝到後製的時間一年不夠，對於大片來說不算是件易事。

今集「血蜘蛛」展開一場大屠殺，更會跟「毒魔」正面交鋒，而且更會有女反派「Shriek」加入，她更是「血蜘蛛」的女朋友，早前湯哈迪更有貼出最新概念圖，相信兩個共生體的大戰會相當精彩。

湯哈迪再上傳一張「毒魔」和「血蜘蛛」的概念圖。（Tom Hardy IG）