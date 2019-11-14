【What If...?】預告驚現喪屍版美國隊長　星爵面罩下竟然係佢？

Marvel Studios的串流平台「Disney+」將會發放多套劇集，當中包括《The Falcon and the Winter Soldier》、《WandaVision》、《Loki》以及《What If...?》，日前Marvel Studios總裁Kevin Feige在發布會上公開了《What If...?》的首條預告片！

Peggy Carter在《What If...?》中成為了「英國隊長」（Captain Carter），回歸MCU。（《What If...?》預告截圖）

《What If...?》跟漫畫中概念如出一轍，講述在MCU中某個時間點出現了分歧、衍生出不同事件的可能性，例如沒有注射血清的「美國隊長」着起了「鐵甲奇俠」的戰衣、Peggy Carter成為了「英國隊長」（Captain Carter）、「黑豹」變成「星爵」、「寒冬戰士」跟喪屍版「美國隊長」搏鬥等等。

Captain Carter將會跟着上「鐵甲奇俠」戰衣的Steven Rogers並肩作戰。（《What If...?》預告截圖）

在曝光的預告中，Peggy Carter變成了注射血清的「英國隊長」，她手持盾牌擔起守護地球的角色，當天Hayley Atwell都有出席發布會，表明感謝因為影迷的喜愛，將Peggy Carter帶回MCU。

另外由於Peggy Carter已注射了血清，所以Steven Rogers在《What If...?》中不會成為大隻仔，以未打瘦弱版的他現身，但就會坐在「鐵甲奇俠」的戰衣內跟Peggy Carter一起並肩作戰，影集將於2021年開播。

另外美國隊長將會變喪屍！（《What If...?》預告截圖）

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《What If...?》最新預告