超英劇《Ms. Marvel》試鏡片段流出　網民對選角一致讚好？

Marvel Studios總裁Kevin Feige在今年7月於聖地亞哥國際漫畫展上,公布將開拍《Ms. Marvel》、《She-Hulk》及《Moon Knight》三部全新劇集。早前Kevin Feige還首次確認,三位超級英雄在劇集完結後將登陸大銀幕,與其他超級英雄合作。巧合地,日前在網上流出疑似是《Ms. Marvel》的試鏡片段,而該片段「意外」揭穿了Marvel電影宇宙的未來計劃。

Ms. Marvel是首位穆斯林的超級英雄。(Marvel Comics)

Marvel隊長與新復仇者現身劇集《Ms. Marvel》?

該條《Ms. Marvel》的試鏡片段長2分39秒,而相信這位女演員應該在試鏡Ms. Marvel。從片段可以知道,當時Ms. Marvel應該跟Marvel隊長對話,而且還暗示了New Avengers(新復仇者)的出現。她其中一句對白是「隊長,我整個下午都在觀察新復仇者訓練。」(Captain! I was just watching the New Avengers train all afternoon)。之後她續說:「我的意思是,他們非常了不起,他們是我見過最厲害的人。」(I mean, they're just incredible. The most amazing people I've ever seen)。如果試鏡片段的內容屬實的話,這意味著Marvel隊長及新復仇者會在《Ms. Marvel》中登場,這確實讓粉絲非常期待。

《Ms. Marvel》試鏡片段在網上流傳,但目前仍未知道這位女演員是否最後人選。(網上擷圖)

《Ms. Marvel》將重啟異人族?

除此之外,她續稱:「我跟他們不同,我只是個青少年。」(I'm not like these guys, I'm just a teenager),又表示:「我有天見過復仇者與壞人作戰,直到Terrigen wave遍佈整個星球。我的意思是,我的祖先是異人族(Inhuman),所以Terrigen應該開啟了我的能力。就是這樣,我有了超能力。」(I was just watching the Avengers fight bad guys one day until the Terrigen wave had spread across the planet... I mean one of my ancestors was an Inhuman so the Terrigen must've activated my powers. That was it, that was how I got my powers),這代表Marvel欲透過《Ms. Marvel》重啟《異人族》。

Terrigen Mist曾在劇集《異人族》中出場。(《異人族》劇照)

最後,雖然未知道該位女演員的名字,但網民留言一致讚好,並認為她與Ms. Marvel非常相似。據了解,《Ms. Marvel》將在2020年4月在亞特蘭大開拍。而Kevin Feige早前確認Ms. Marvel、She-Hulk及Moon Knight會在劇集後登陸大銀幕,這或代表Ms. Marvel將會在《Marvel隊長》續集現身。