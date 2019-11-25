【Black Adam】外媒爆華納計劃　呢位X-Men準備加盟？

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狄維莊遜（Dwayne Johnson）早前宣布電影《Black Adam》將在2021年12月上映，這意味著他終於正式加入DCEU。除此之外，狄維莊遜亦都確認了電影將會引入Justice Society of America（美國正義協會），而其中一位確定會在電影中出現的超級英雄Doctor Fate。外傳早前率先爆出，華納兄弟欲邀請這位《變種特攻》（X-Men）超級英雄加盟，究竟他會倒戈嗎？

《Black Adam》將在美國時間2021年12月22日上映。（therock Instagram 圖片）

據外國傳媒引述知情人士指出，《Black Adam》將介紹Justice Society of America到DCEU，這或代表「閃電俠」Jay Garrick、「綠燈俠」Alan Scott、Hawkman、神奇女俠及Doctor Fate等超級英雄有機會在電影中出現。目前只有超級英雄Doctor Fate確定會在電影中登場。

除了確認了《Black Adam》上映日期外，狄維莊遜還表示Justice Society of America將會在電影中出現。（DC Comics）

該報導續指出，華納兄弟正邀請曾在《變種特攻》系列中飾演「磁力王」的米高法斯賓達（Michael Fassbender）飾演Doctor Fate這個角色。假如最終華納兄弟未能獲得米高法斯賓達，他們會找個跟米高法斯賓達的類似的類型飾演Doctor Fate。然而，米高法斯賓達的後備名單則沒有公開。

有外媒指，華納兄弟想欲邀請米高法斯賓達飾演Doctor Fate。（《變種特攻：天啟滅世戰》劇照）

除此之外，《Black Adam》監製Hiram Garcia早前接受外國傳媒《CBR》訪問時稱，他們正在商討是否邀請由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的超人客串《Black Adam》。他稱：「DC宇宙是一個奇妙的宇宙，我們對所有事都持開放態度。」他還指出：「我們和亨利卡菲爾是好友。」莫非他正暗示把超人有機會回歸DCEU？

《Black Adam》監製Hiram Garcia稱，正研究是否重新把超人引入DCEU。（《正義聯盟》劇照）

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