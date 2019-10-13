【幻險森林奇航】首預告出爐　狄維莊遜、艾美莉賓特化身尋寶拍檔

迪士尼樂園人氣設施「森林河流之旅」首度改編成電影《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）。電影首條預告早前出爐，由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）同「Mary Poppins」艾美莉賓特（Emily Blunt）聯手出航，電影將在明年暑假檔期上映。

《幻險森林奇航》由狄維莊遜及艾美莉賓特主演，電影定於明年暑假期間上映。（IMDb 圖片）

《幻險森林奇航》改編自大家所熟悉的迪士尼遊樂設施「森林河流之旅」，在過程中，大家會遇到不同的恐怖生物，及古怪的超自然現象。從首條預告可以見到，電影敍事模式跟《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列電影非常相似，未知能否延續《魔盜王》的傳奇，為迪士尼開拓一條旅程。

《幻險森林奇航》是改編迪士尼樂園人氣設施「森林河流之旅」而成的電影。（IMDb 圖片）

據了解，迪士尼為《幻險森林奇航》計畫籌備了近三年，才編製出這次故事。電影講述飾演科學家Lily Houghton的艾美莉賓特發現了在亞馬遜叢林中有一棵樹，而這棵樹擁有獨一無二的治癒能力，於是便展開這次尋樹旅程。當時她找來飾演船長Frank的狄維莊遜協助，聯同她的弟弟McGregor Houghton前往叢林，解開這神秘傳說之謎。