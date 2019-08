【狂野時速：雙雄聯盟】粉絲獻計　雲迪素急改策略搵狄維莊遜參演

由狄維莊遜(Dwayne Johnson)及積遜史特咸(Jason Statham)主演的《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)叫好叫座。然而,原來當初狄維莊遜是靠一位粉絲獻計,才可以加盟《狂野時速》(The Fast And The Furious)的大家庭。

由狄維莊遜(右)及積遜史特咸(左)主演的《狂野時速》外傳《狂野時速:雙雄聯盟》獲得好評。(《狂野時速:雙雄聯盟》劇照)

據外國傳媒《International Business Times》報導,有指當時Luke Hobbs這個角色並不是為狄維莊遜而設,然而最後卻因為粉絲的一句說話,並由該電影系列男主角兼監製之一的雲迪素(Vin Diesel)出面作說客,最終促成這件事。據當時報導指出,《狂野時速4》(Fast & Furious 4)導演Justin Lin計劃在第五集引入Luke Hobbs,而當時其角色設定是一名性格火爆的年長男士,並屬意由當年憑《亡命天涯》(The Fugitive)而獲得奧斯卡金像獎最佳男配角獎的Tommy Lee Jones飾演,與如今狄維莊遜飾演的Luke Hobbs非常不同。

粉絲獻計,並由雲迪素穿針引線,最終狄維莊遜加盟參演《狂野時速5》。(《狂野時速5》劇照)

其實Tommy Lee Jones演出過不少膾炙人口的作品,當中最為影迷熟悉的作品,包括在《黑超特警組》(Men In Black)系列中飾演Agent K及在《美國隊長:復仇者先鋒》(Captain America: The First Avenger)中擔任改造超級士兵計劃的領導者兼Steven Rogers的上司Chester Phillips。

Luke Hobbs一角原本由Tommy Lee Jones(左)飾演飾演。(《美國隊長:復仇者先鋒》劇照)

據當時報導續指出,當時雲迪素在社交平台Facebook見到有粉絲留言,表示他及狄維莊遜應該在同一部電影中同場較量,而當時雲迪素見到這則留言後都深感認同,並說服《狂野時速5》導演Justin Lin找狄維莊遜參演。最終狄維莊遜亦答應參演。策略改變後,導演創造出一個全新並適合狄維莊遜演出的Luke Hobbs。

狄維莊遜飾演的Luke Hobbs,獲得拍攝外傳《狂野時速:雙雄聯盟》機會。(《狂野時速:雙雄聯盟》劇照)

雖然狄維莊遜有份參演是全靠雲迪素幫手,然而兩人在2016年拍攝《狂野時速8》時卻傳出不和。有指在當年8月拍攝期間,狄維莊遜在社交網站率同開火,指某男拍檔工作態度差、不專業,但亦有傳兩人不和的原因是互相爭戲份。至於當時狄維莊遜的指控,矛頭指向雲迪素,甚至傳出拍攝團隊分成兩派。最終,狄維莊遜宣布,他及積遜史特咸將不會參演《狂野時速9》。