【狂野時速：雙雄聯盟】粉絲獻計　雲迪素急改策略搵狄維莊遜參演

由狄維莊遜（Dwayne Johnson）及積遜史特咸（Jason Statham）主演的《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）叫好叫座。然而，原來當初狄維莊遜是靠一位粉絲獻計，才可以加盟《狂野時速》（The Fast And The Furious）的大家庭。

由狄維莊遜（右）及積遜史特咸（左）主演的《狂野時速》外傳《狂野時速：雙雄聯盟》獲得好評。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

據外國傳媒《International Business Times》報導，有指當時Luke Hobbs這個角色並不是為狄維莊遜而設，然而最後卻因為粉絲的一句說話，並由該電影系列男主角兼監製之一的雲迪素（Vin Diesel）出面作說客，最終促成這件事。據當時報導指出，《狂野時速4》（Fast & Furious 4）導演Justin Lin計劃在第五集引入Luke Hobbs，而當時其角色設定是一名性格火爆的年長男士，並屬意由當年憑《亡命天涯》（The Fugitive）而獲得奧斯卡金像獎最佳男配角獎的Tommy Lee Jones飾演，與如今狄維莊遜飾演的Luke Hobbs非常不同。

粉絲獻計，並由雲迪素穿針引線，最終狄維莊遜加盟參演《狂野時速5》。（《狂野時速5》劇照）

其實Tommy Lee Jones演出過不少膾炙人口的作品，當中最為影迷熟悉的作品，包括在《黑超特警組》（Men In Black）系列中飾演Agent K及在《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）中擔任改造超級士兵計劃的領導者兼Steven Rogers的上司Chester Phillips。

Luke Hobbs一角原本由Tommy Lee Jones（左）飾演飾演。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

據當時報導續指出，當時雲迪素在社交平台Facebook見到有粉絲留言，表示他及狄維莊遜應該在同一部電影中同場較量，而當時雲迪素見到這則留言後都深感認同，並說服《狂野時速5》導演Justin Lin找狄維莊遜參演。最終狄維莊遜亦答應參演。策略改變後，導演創造出一個全新並適合狄維莊遜演出的Luke Hobbs。

狄維莊遜飾演的Luke Hobbs，獲得拍攝外傳《狂野時速：雙雄聯盟》機會。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

雖然狄維莊遜有份參演是全靠雲迪素幫手，然而兩人在2016年拍攝《狂野時速8》時卻傳出不和。有指在當年8月拍攝期間，狄維莊遜在社交網站率同開火，指某男拍檔工作態度差、不專業，但亦有傳兩人不和的原因是互相爭戲份。至於當時狄維莊遜的指控，矛頭指向雲迪素，甚至傳出拍攝團隊分成兩派。最終，狄維莊遜宣布，他及積遜史特咸將不會參演《狂野時速9》。