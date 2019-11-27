【1917逆戰救兵】首波影評出爐　被喻為《雷霆救兵》後最佳戰爭片

由奧斯卡金獎導演森米達斯（Sam Mendes）執導的《1917：逆戰救兵》（1917）早前公開了電影拍攝花絮，劇組在短片中講解「一鏡到底」的拍攝方式，已讓影迷非常期待。電影早前舉行了首場試映會，首波評價隨之在網上流出。究竟首波影評是好是壞呢？

童星出身的George MacKay今次身負重任。（《1917：逆戰救兵》劇照）

《1917：逆戰救兵》由森米達斯負責監製、執導及編劇；由George MacKay及Dean-Charles Chapman主演。電影以第一次世界大戰為背景，講述兩名年輕的英國士兵Schofield及Blake，他們需要與時間競賽，穿越敵人的陣地，並向前線傳遞一個重要情報，試圖阻止約1,600名英軍步入敵軍的致命圈套，當中包括Blake的兄長。《1917：逆戰救兵》的其他演員還包括理察麥登（Richard Madden）、哥連費夫（Colin Firth）及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）。

《1917：逆戰救兵》導演森米達斯（中）曾憑《美麗有罪》奪得奧斯卡最佳導演獎。（IMDb 圖片）

《1917：逆戰救兵》在未舉行試映前，已經被認為是各大獎項的競爭者。皆因導演森米達斯曾在1991年憑《美麗有罪》（American Beauty）榮獲奧斯卡最佳導演獎；電影攝影師Roger Deakins也是各大獎項的常客。他一共獲得三次美國電影攝影師協會最佳攝影和三次英國電影學院獎最佳攝影獎，並在2011年獲美國電影攝影師協會頒發終身成就獎；而他還獲得14次奧斯卡最佳攝影獎提名，最終他在2018年憑《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）勇奪奧斯卡最佳攝影獎。相信今次兩人會憑《1917：逆戰救兵》，再度入圍角逐奧斯卡及其他大型電影獎項。

幕後團隊曾在拍攝花絮中解構拍攝上會遇到的困難，當中最困難是確保每日的光線都要一致。（《1917：逆戰救兵》劇照）

至於電影在首場試映會後，一如外界所料獲得極高評價。其中一位獲邀出席試映會的是《笑死人凶間》（Shaun of the Dead）導演兼演員Edgar Wright。他形容電影帶領觀眾走入一段扣人心弦、親歷其景及充滿情感的戰爭中。他同時大讚導演及攝影師，兩人創造了讓人著迷及感動的電影新體驗。

班尼迪甘巴貝治都有份參演《1917：逆戰救兵》。（《1917：逆戰救兵》劇照）

除此之外，《Awards Circuit》的創辦人Clayton Davis稱《1917：逆戰救兵》是繼《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）後最佳的戰爭電影。他不忘大讚電影攝影師Roger Deakins，是本年度最佳攝影，甚至是這十年間的最佳攝影。另外，還特別讚揚Thomas Newman的配樂是大師級作品。

《1917：逆戰救兵》用「一鏡到底」的拍攝方式，務求讓觀眾置身戰爭中。（IMDb 圖片）

最後，《The Hollywood Reporter》的記者Scott Feinberg認為「最佳電影、最佳導演及最佳原創劇本幾乎可以肯定有提名，甚至有勝出的可能。演員提名都有可能。」《1917：逆戰救兵》目前在《爛番茄》獲得91%的新鮮度，確實讓人非常期待。