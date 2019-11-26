《波希米亞狂想曲》監製落實拍米高積遜傳記電影　故事由童年講起

英國傳奇搖滾樂團Queen的傳記電影《波希米亞狂想曲》由Graham King監製，雷米馬利克憑（Rami Malek）主演，電影除了大收約9億美元票房外，更在多個頒獎禮上獲得耀眼的成績，奪得了金球獎最佳電影，Rami Malek更獲封奧斯卡影帝和金球獎影帝，可見電影的成功程度。 近日外媒有消息指Graham King將會再次製作音樂傳記電影，今次的主人公正是米高積遜（Michael Jackson）！

Queen的傳記電影《波希米亞狂想曲》獲得巨大的成功。（劇照）

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲》榮升奧斯卡影帝。（Getty Images）

據了解Graham King已經從米高積遜的遺產管理公司（The Estate of Michael Jackson）取得音樂權利，以投入籌備電影的拍攝。Graham King將會繼續擔任製作人的位置，編劇則會邀請曾撰寫《Gladiator》、《The Aviator》的編劇 John Logan，整套電影將會由米高積遜的童年開始講起，講述他逐步踏上國際舞台成為國際巨星的過程，以及他在2009 年逝世享年50歲作為終結。

一代傳奇人物米高積遜的生平將會拍成傳記電影。（資料圖片）

目前米高積遜傳記電影的名稱、演員名單以及上映日期等等細節都未有公開，但由於《波希米亞狂想曲》表現極為出色的關係，令人對米高積遜傳記電影即時抱有十分高的期望，加上他亦是一位大家非常熟悉兼喜愛的國際巨星，希望很快便會陸續有關電影的消息公布。