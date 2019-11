【魔雪奇緣2．影評】觀眾批歌難聽劇情缺張力　前半段睇到打瞌睡

迪士尼《魔雪奇緣2》(Frozen II)(台譯︰冰雪奇緣2)在世界各地上映,由於上集的火紅程度,粉絲們又期待已久,已吸引不少人入場觀看。 不過,續集的口碑似乎就比首集遜色,新作不及上集的故事多轉折,故事不夠張力,新歌又不及洗腦神曲《Let It Go》,難道真的在各方面都超越不到前作?

《魔雪奇緣2》續集的口碑似乎就比首集遜色。(《魔雪奇緣2》劇照

續集《魔雪奇緣2》主要講述愛莎(Elsa)為何天生擁有神奇的魔法力量,魔法背後的神秘力量對愛莎作出呼喚,愛莎聯同安娜(Anna)、小白(Olaf)和基斯托夫(Kristoff)將會展開一場驚險又難忘的旅程,更無意之中發現有關身世、阿德爾王國的古老的謎團和真相。

網上出現了不少負評,批評新作的劇情,在各方面都比不上首集。(《魔雪奇緣2》劇照

故事前半的舖排較平淡 比首集遜色

電影上映後反應都幾兩極,有影迷都指出續集在各方面都比不上首集。的確,今集尤其故事前半段的舖排較平淡,故事轉折位不多,比起上集的戲劇張力遜色。無可否認續集的故事性是較弱,很多關於角色的心境都靠唱歌,甚至留待歌詞去演繹。續集的起伏位、衝突位也較少,所以有網民都給不少負評,批評新作的劇情。

小白(Olaf)都有份在戲中唱獨腳戲,唱返上集的劇情。(《魔雪奇緣2》劇照

新歌唔夠洗腦 睇到打瞌睡

當然,續集的主題曲《Into the Unknown》不及首集的《Let It Go》洗腦、易上口,相信也因此扣了很多分數。《魔雪奇緣》之所以這樣成功,風靡全球的主題曲真的有不少功勞。「成也風雲,敗也風雲」,很多影迷都指今次新歌《Into the Unknown》難唱,旋律不夠動聽。加上,戲中有不少交代主角心情和想法的情節,都靠歌曲詮釋,但奈何今次的歌都不及前作,結果整體遜色不少。新作太多唱歌的情節,但歌曲不夠上集精彩,有部分聽到想打瞌睡,同時也因此感到有點失望。

基斯托夫與幾隻馴鹿一起合唱,風格超似80年代懷舊MV,但影迷反應就兩極。(《魔雪奇緣2》劇照)

基斯托夫懷舊MV成焦點

當中,基斯托夫的復古獨唱情歌,拍得很有復古的感覺,畫面極有80年代的懷舊風,筆者認為這段反而幾有趣,比起一直看兩位公主唱歌來得搞笑。意外地,基斯托夫這段的表演引來不少影迷的討論,焦點落在他身上而不是兩位女主角身上反而有點可惜。

那段情節其實是基斯托夫原本打算和Anna表達心意,卻連番失敗,傷心之時他與幾隻馴鹿一起合唱,風格很像80年代的MV,看到這幕時讓不少影迷都即場大笑起來。個人就覺得這段來得幾自然和貼地,在看到基斯托夫連番失敗,有點木納的個性,看到他唱這首歌又拍晒MV,突顯出基斯托夫幽默的一面。不過這也引來影迷兩極的評價,有觀眾覺得很有趣,但也有人覺得看得不耐煩。

或許是因為影迷期望過大,更可能是因為逃不過續集厄運,儘管新作的評價不及上集,但電影已在全球票房累積超過3.7億美元。23日於香港上映,開畫單日票房衝破570萬港元票房,打破《迷你兵團》紀錄,成為香港史上動畫開畫日票房冠軍。