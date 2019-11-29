《藝伎回憶錄》脫俗童星大後壽壽花　長大後氣質不再遭網民嫌棄？

曾在《巨乳排球》及《藝伎回憶錄》中，分別飾演綾瀨遙和章子怡小時候的日本童星，大後壽壽花憑藉清秀可愛的長相備受關注。隨著年紀漸長，其外貌又再度成為大家的關注。

11歲的大後壽壽花長得非常清秀可愛。（《藝伎回憶錄》劇照）

1993年在日本橫濱出生的大後壽壽花，她在7歲時加入向日葵劇團而開始其童星生涯。3年後，她迎來其首部電影作品《超人高斯》三部曲最終章（Ultraman Cosmos vs. Ultraman Justice: The Final Battle）。唯她的演出只屬客串性質，沒有太多發揮。

大後壽壽花獲渡邊謙推薦參演荷里活電影《藝伎回憶錄》。（《藝伎回憶錄》劇照）

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渡邊謙改變她一生

在2004年，她拍攝《北の零年》時遇上渡邊謙，從此童星生活變得不一樣。當時她在戲中飾演角色小松原多恵的童年，而成年版則由石原聰美飾演。雖然大後壽壽花年紀小小，但其發揮十分出色。除了深受日本影迷關注外，還得到渡邊謙的認同。於是，她獲渡邊謙推薦，參演荷里活電影《藝伎回憶錄》。當時只有11歲的大後壽壽花在戲中飾演女主角小百合的童年，而成年版則由章子怡飾演。縱然大後壽壽花在《藝伎回憶錄》的出場時間不多，但她卻憑其長相和氣質，她戲中一顰一笑俘虜了不少影迷的心。最終，她也因此而奪得日本電影影評人大獎最佳新人獎。

大後壽壽花參演了《巨乳排球》，飾演年輕時候的綾瀨遙。（《巨乳排球》擷圖）

曾獲女配角獎

之後在2007年，14歲的大後壽壽花憑日劇《Sexy Voice and Robo》獲得第53回日劇學院賞最佳女配角獎。當時她獲評審讚揚︰「為該劇主演，有主演的價值」，年紀輕輕的她，演技都已經十分出色。兩年後，她還參演了《巨乳排球》，飾演美香子的中學時代。至於成年後的美香子則由綾瀨遙飾演。

在今年10月時，大後壽壽花參演了《幪面超人ZERO-ONE》第八集。（網上圖片）

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可是，她之後慢慢淡出藝能界。在2012年高中畢業後，考入當地著名學府慶應義塾大學環境情報學部，直到2016年畢業。當年的堀越高等學校的畢業生都非常強。除了有大後壽壽花外，還有山田涼介、神木隆之介、志田未來、中島裕翔、中村隼人等，合共出了10位明星。至於綾瀨遙，則是她們的師姐。而慶應義塾大學校友在日本舉足輕重，當中包括政治界的小泉純一郎、藝能界的櫻井翔及水嶋斐呂等。

堀越高等學校這班明星輩出。（Honoka_nanoka Twitter 圖片）

她近年拍攝的電影或劇集，大都是以客串形式出現，當中包括《幪面超人ZERO-ONE》第八集。可是，長大後的大後壽壽花，其外貌卻屢次成為網民的焦點，指她長大後變得崩壞，甚至傳出她曾經整容的疑雲。可是，有網民指大後壽壽花長大後，雖然沒有了昔日的可愛及清秀，但絕非網上所言的崩壞，並且仍舊是一位大美人。而她新的作品《隠れビッチ"やってました》將在下月6日在日本上映，相信香港上映的機會非常之微。