迪士尼唔買起《蜘蛛俠》版權　原因竟同《星球大戰》有關？

迪士尼（Disney）和SONY Picture早前因為「蜘蛛俠」（Spider-Man）湯賀蘭（Tom Holland）出面，令兩大公司終於搞掂數繼續合拍《蜘蛛俠3》，不過近日有消息傳出迪士尼往後不會從SONY手中買斷「蜘蛛俠」，同樣出於金錢的關係，這個問題直接影響往後MCU（Marvel Cinematic Universe，Marvel電影宇宙）的任何階段。

迪士尼購入《星球大戰》都用了約40億美元的價錢。（電影海報）

有傳指迪士尼將會以大約40億美元的價錢，從SONY手上收購《蜘蛛俠》，不過這個金額就等同於購入《星球大戰》（Star Wars）一樣，但不同之處在於迪士尼和Marvel早已擁有《蜘蛛俠》的商品和漫畫等其他產品的版權，巨款只是買《蜘蛛俠》電影的版權，計算起來似乎不太划算。

「蜘蛛俠」首集票房收8.8億美元。（劇照）

當每兩年只能發行到一部全新的《蜘蛛俠》電影時，首先不會賺到10億美元或者得到的只是更少，《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）在2017年賺到8.8億美元，成本預算為1.75億美元；《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的成本預算為1.6億美元，比起第一集更少，不過收益卻遠遠超過了上集，大收11.31億美元，當然有很大部分的原因在於第二集的時間線緊接在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，令其反應更大！

影迷們期待已久的「蜘蛛俠」、「毒魔」和「血蜘蛛」的同框畫面。（網上圖片）

成本效益當然是商業片最大的問題，目前除了「蜘蛛俠」會繼續出現在MCU中外，更會有「毒魔」（Venom）、「血蜘蛛」（Carnage）等角色出現，他們更有機會出現在MCU之中，但接下來的MCU早已準備好來自Fox的「神奇四俠」和「變種特攻」，同樣要在相關的電影扣起部分支出，所以電影的利潤不劃等於票房數字。

早前迪士尼CEO Bob Iger其實都有接觸過不同公司，迪士尼更跟Fox傾成了幾筆交易，此外Bob Iger表示「接下來不太可能很快就會有另一筆大型合併收購的交易。」早前迪士尼和SONY達成了協議，迪士尼收取25%利潤，是雙方以及粉絲都非常高興的畫面。而《蜘蛛俠 3》的將於2021年7月16日上映，繼續由Jon Watts執導。