【黑寡婦】外媒率先爆電影片尾片段　或有全新組合引入MCU

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）雖然要等到明年4月才正式上映，但外媒日前突然爆出驚人內幕消息，指電影片尾片段將為Marvel電影宇宙介紹全新團隊，正式為第四階段揭開新序幕。當然這則訊息直到《黑寡婦》上映前，都不會得到證實，然而根據目前Marvel的演員陣容來看，這消息或者真確。

明年4月上映的《黑寡婦》是Marvel電影宇宙第四階段的首部作品。（IMDb 圖片）

目前影迷知道明年上映的《黑寡婦》，將會有多位新角色出現，如David Harbour飾演的俄羅斯超級戰士Red Guardian、Florence Pugh飾演的第二代黑寡婦Yelena Belova及Rachel Weisz飾演的Melina，有指這角色也是黑寡婦。除了多位新角色加入MCU外，甚至露面的舊角色，如William Hurt飾演的Thunderbolt Ross亦確定回歸參演。而這位回歸的角色，或與Red Guardian、Yelena Belova及反派Taskmaster或成為未來MCU發展的重要人物。

Thunderbolt Ross最早出現在《新變形俠醫》，他當時企圖捉Bruce Banner，並利用他的身體進行「超級士兵」計劃。（《新變形俠醫》劇照）

據外國傳媒指出，《黑寡婦》的片尾片段將會向粉絲介紹全新團隊「Thunderbolt」。這隊類似自殺特攻（Suicide Squad），亦正亦邪團隊，在Marvel原著漫畫中，還會過渡成為黑暗復仇者（Dark Avengers）。由於全新團隊名為Thunderbolt，巧合地，飾演Thunderbolt Ross的William Hurt回來參演《黑寡婦》，故有傳他會化身成為Red Hulk，並帶領Thunderbolt。

飾演Thunderbolt Ross的William Hurt將會參演《黑寡婦》。（《新變形俠醫》劇照）

從網上早前流出的《黑寡婦》片場照可以看到，飾演Thunderbolt Ross的William Hurt要拿著拐杖，看似非常虛弱。然而，他在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）看起來都很健康。那麼為何他會在《美國隊長3》前突然變弱呢？或者是因為他在成為Red Hulk時，讓他健康出現問題。之後他在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）再次出現時，或者他已經是Red Hulk了。

Thunderbolt Ross（中）在《復仇者聯盟4：終局之戰》都有份出演。（《復仇者聯盟4：終局之戰》網上圖片）

目前屬於Thunderbolt的成員有Taskmaster及Yelena Belova，而未來潛在會出現在Thunderbolt的成員或有《美國隊長3：英雄內戰》的Zemo、《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）鬼魅（Ghost）、《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）Abomination及《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）Justin Hammer。相信Thunderbolt Ross正在招募成員，而第一步相信是Taskmaster及Yelena Belova，所以通過《黑寡婦》介紹Thunderbolt，是非常合乎邏輯。

由Florence Pugh（左2）飾演的第二代黑寡婦Yelena Belova原來是Thunderbolt其中一員。（Getty Images）