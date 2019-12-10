神探白朗影評：現世仍有復古風密室殺人案？暗示人性貪婪始終如一

以密室殺人為題材的懸疑推理電影，腦海裡就即時想起多年前由羅拔柯曼（Robert Altman）執導的《高斯福大宅謀殺案》（Gosford Park），環環相扣的劇情舖陳，人與人之間的互相猜疑，觀影時跟隨著故事的發展，一起推敲「誰是真兇」，讓觀眾投入了劇情之中。是夜觀看這部由《時凶獵殺》（Looper）導演萊恩尊遜（Rian Johnson）最新自編自導的作品，以一個密室兇殺案，展現出人與人之間的信任與真偽。《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）峰迴路轉的劇情，層層推進的敘事，意想不到的結局，實在嘆為觀止！

+ 7 + 6 + 5

《神》片故事講述在犯罪小說作家Harlan Thrombey在家跟家人度過85歲的生日，開心愉快的一晚過後，第二天的早上，Harlan被發現伏屍在書房裡，離奇死亡。大宅裡的所有人，以及Harlan的私人看護Marta Cabrera（Ana de Armas 飾）都被視為殺他的嫌疑犯。警方到大宅跟所有成員逐一調查，神探白朗（丹尼爾基克 飾）亦參與其中。白朗透過不同家庭成員的口供裡，發現有不少的疑團，每一位家庭成員都有可能會是殺Harlan的兇手，果然在調查過程中，發現Harlan被殺的真相…

犯罪小說作家Harlan Thrombey在家跟家人度假85歲的生日，開心愉快的一晚過後，第二天的早上，Harlan被發現伏屍在書房裡，離奇死亡。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

曾執導《時凶獵殺》與《星球大戰：最後的絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）等電影的萊恩尊遜，最新自編自導的作品，今次以一部密室殺人案的故事作為題材。相對於他之前執導的作品，無論是題材與執導的方式，《神》片可說是有別過往他執導的電影格調，但仍然保留了其一貫特色與表現方式。《神》片的故事可以分為三個主要部份：犯罪小說作家生日翌晨發現在家中被殺害，家庭成員被警方與神探的調查，以及最後事件水落石出與揭撓兇殺案的真相…

電影以起承轉合的形式敘事，縱使這類電影的格局似曾相識，不過《神》片仍有着不少獨特之處。電影以簡短的篇幅描述片中所有人物的背景，先讓觀眾有多一點的了解，以及人物跟死者之間的關係與對話。接着，電影從不同人物落口供的過程中，探員與神探開始調查兇殺案跟他們之間的來龍去脈，舖排兇殺案的真相。然而，電影卻並非直接地交代出整個案發經過，劇情峰迴路轉，不少的轉折，突顯出故事的驚喜之處。

電影從不同人物落口供的過程中，探員與神探開始調查兇殺案跟他們之間的來龍去脈，舖排兇殺案的真相。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

本片幾乎都是以大宅作為主要的場景，配合劇情的發展，密室的設定，營造出一份強烈的壓迫感。對白亦成為整部作品的主軸，利用文戲的發展，字字珠璣的對話，展現出電影的懸疑推理，亦讓觀眾有多一點的思考空間。片中的大部份人物，出身於非富則貴的家庭，唯一是Harlan的看護Marta是外來移民，縱使她得到Harlan的照顧，視她如家人，但卻得來家人的妒忌，言言間歧視她是移民的身份，刻下形成不同階層之間的對比。

片中的大部份人物，出身於非富則貴的家庭，唯一是Harlan的看護Marta是外來移民，縱使她得到Harlan的照顧，視她如家人，但卻得來家人的妒忌，言言間歧視她是移民的身份，刻下形成不同階層之間的對比（《神探白朗》劇照）

萊恩尊遜這次的自編自導，表現具水準，電影的背景保留在現代的社會，但是卻以舊潮的格調點綴，兩個不同時代的互相融合與並存，倒是頗有意思。在觀影的過程中，一直在猜想誰是殺害Harlan的真兇，但同時又想推測電影最初的前設，加上人物的證供，令兇殺案有更值得可疑的地方。萊恩尊遜在劇情的處理上，沒有刻意地把「真兇」的蛛絲馬跡很快地展露，劇情層層推進。電影到末段的解畫，因為前段故事的發展 ，亦不感俗套。

電影的卡士亦十分厲害，從飾演神探的Daniel Craig、被殺者Christopher Plummer、家庭成員Chris Evans、Jamie Lee Curtis、Michael Shannon、Toni Collette、Don Johnson，以及看護Ana de Armas等等（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

電影的卡士亦十分厲害，從飾演神探的丹尼爾基克、被殺者Christopher Plummer、家庭成員基斯伊雲斯、Jamie Lee Curtis、Michael Shannon、Toni Collette、Don Johnson，以及看護Ana de Armas等等。縱使片中角色繁多，但是他們在片中的戲份平均，各位演員的演出神采飛揚，彼此的演繹都具有很大的發揮空間。

《神》片整體是一部具有風格的懸疑推理電影，淋漓暢快的節奏，緊湊的剪接，顛覆推理類型電影的格局。觀看電影的的過程裡，經常都會多番的思考，一直在猜測死者被殺原因之時，卻又迎來了峰迴路轉的故事轉折，直到結局的一刻，還是有點意想不到。當然，電影去到最後，最終的主軸，是揭露人性善惡與貪婪的本質。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​