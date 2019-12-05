《上流寄生族》奪奧斯卡呼聲高　恐怖女管家李姃垠挨足28年先出頭

南韓電影《上流寄生族》（又譯《寄生蟲》、《寄生上流》），可謂2019年最具代表性的電影之一，除了早前於康城影展勇奪大獎外，近日更囊括多個電影獎的最佳外語片殊榮，被視為明年奧斯卡「最佳國際電影獎」的鼎頭大熱。

《上流寄生族》連奪多個最佳外語片獎項，有望於來年奧斯卡再下一城。（電影劇照）

導演奉俊浩以黑色幽默的方式，揭露南韓各種社會問題及現象，令人發笑同時又感到心寒。除了故事出色，電影成功亦歸功於一眾主演的出色演技，當中飾演管家的李姃垠，雖然戲份不多但令人留下深刻印象，早前更憑這個角色勇奪第40屆青龍獎的最佳女配角，給予入行28年的她最大的肯定與鼓勵。

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李姃垠領獎時感動落淚。（影片截圖）

現年49歲的李姃垠，早於1991年便當上舞台劇演員，但演藝事業發展一直不如意，直到2010年前只能在舞台劇及電影中演些小角色，到2013年才首次演出電視劇，由於收入不穩定，李姃垠到40歲時仍要靠兼職賺錢糊口。雖然生活艱苦，但她對當演員的熱情一直未有減退，後來在電視圈獲得不少人氣，越來越多觀眾認得這位「綠葉王」，李姃垠的演出機會及戲份亦隨之增多。

真係俾佢嚇親！（電影截圖）

有看過《寄生上流》的觀眾，應該被李姃垠的演技所攝服，她飾演對桃子有致命敏感的管家，被宋康昊一家人以詭計逼走，但她拼死要回到大宅之中，全因有個廢柴老公長年隱居於大宅的地牢，靠有米屋主的剩飯剩菜過活，李姃垠被逼走，就等同他要餓死。李姃垠將管家一角演得竭斯底里，表情、小動作與說話語氣都絲絲入扣，奪獎乃實至名歸。

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挨足28年才出頭，李姃垠上台領獎時不禁感觸落淚，致謝詞時有一番感受：「最近最常聽到的話，就是我好像太晚才受到矚目，但以我這副身材與尊容，是需要這些時間的。」