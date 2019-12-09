2019最蝕錢大片《雙子任務》《黑鳳凰》上榜　另外有套你未必估到

2019年即將結束，除了賣破票房紀錄的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之外，還有《獅子王》（The Lion King）、《阿拉丁》（Aladdin）、《JOKER小丑》等大豐收的強片。然而另外也有一批原本被預期熱賣卻表現失常的影片，讓片商看著賣座數字卻苦在心裡，其中就包括了《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）、《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）與李安執導的《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）。

被歐美媒體點到名的這些賠錢影片，顯示大明星不一定能保證片子大熱賣：《未來戰士：黑暗命運》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）與蓮達咸美頓（Linda Hamilton）回歸，原創者占士金馬倫（James Cameron）也擔任監製，觀眾還是沒有多少熱情，影評也不見得出色；根據普立茲文學獎得獎作品改編的《囚鳥》，妮歌潔曼（Nicole Kidman）、安索果特（Ansel Elgort）等也無力挽救電影評價和票房兩頭空的結果。

韋史密夫（Willard Smith）今夏才因《阿拉丁》締造個人從影以來最佳賣座成績，各方以為他已再度攀上事業高峰，然而他所主演的李安作品《雙子任務：疊影危機》，成本據估計為1億3800萬美元，全球累積票房僅1億7200萬美元，製片公司可能要賠上一大筆。

《雙子任務：疊影危機》劇本早在1990年代已經完成，就算李安用最高規格的電影技術拍攝，也難以擺脫陳舊、過時的感覺，且他寄予厚望的120幀、4K、3D技術，一般觀眾反應還是冷淡，全球可放映的戲院也不多，沒能如他所願取代現行的規格成為新世紀的影片攝製主流。

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至於《變種特攻：黑鳳凰》，估計成本約2億美元，全球總票房才2億5000萬美元左右，堪稱該系列賣座、評價都最慘的一部，隨著迪士尼併購FOX，《變種特攻》被預期將會換上全新演員組合、由漫畫原作的老家漫威繼續拍攝新電影版，只是對於原本的卡司而言，曾經風光卻慘淡收場，並不是讓人開心的結局。

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