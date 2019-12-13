羅拔唐尼化身聖誕老人派驚喜　單親媽媽收靚車都只係「小禮物」

為今個世代，留下不可磨滅的形象和角色的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），早前卸任「鐵甲奇俠」（Iron Man）一職，不再在MCU擔任超級英雄，不過現實中他再次肩負起超級英雄一角，在今個聖誕節為影迷送暖，以及送上最令他們窩心兼感動的禮物。

羅拔唐尼藏在Ellen DeGeneres的巨型禮物盒中。（影片截圖）

羅拔唐尼為宣傳新戲《怪醫D老篤》登上了外國名嘴清談節目《The Ellen Show》，加上聖誕節即將到來，他參加了Ellen DeGeneres的慈善聖誕活動，兩人不斷送禮物之餘，更為一對母子換屋、換車以及換洗衣機。

羅拔唐尼現身一刻，這對母子都激動得從凳上站了起來，顯得不敢相信。（影片截圖）

事緣這本來是一個幸福美滿的家庭，爸爸和媽媽共同育有一對子女，可惜在大仔7歲那年爸爸去世，媽媽要身兼父職，獨自養大現年19歲和18歲的子女。據知這位媽媽打兩份工，一星期工作逾80小時，哥哥直言媽媽永遠將他們兩個放在首位，是自己的超級英雄。

其實由車子登場一幕，大仔已經驚喜到O晒嘴。（影片截圖）

驚你間屋放唔落

另外，Ellen DeGeneres知道哥哥非常鍾意「鐵甲奇俠」，為了滿足他的心願，為他特意請來羅拔唐尼做嘉賓，當兩人看到車和洗衣機在節目中登場時已經很驚喜，更一度激動爆粗。

不過驚喜未完，Ellen DeGeneres表示知道這些東西對你們的家來說太大了，所以買了一間屋送給你們，隨後由羅拔唐尼送上鑰匙，4人互相擁抱，而該位媽媽更哭成淚人。然而羅拔唐尼真係無論是戲內戲外都是Tony Stark和超級英雄，令人不得不愛他3000！

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《The Ellen Show》片段（1:00開始）