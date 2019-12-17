鬼影特攻：以暴制暴影評︳竟以香港敏感議題做笑話？睇完笑中有淚

以下內容含《鬼影特攻：以暴制暴》劇透

米高比爾（Michael Bay）執導，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演，若是躍上大銀幕，也有非看不可的理由，全片共有三段大場面的動作戲，分別是開場的義大利飆車（還飆了20分鐘）、香港救援以及片尾的郵輪大戰，不過米高比爾依舊數十年如一日，文戲紊亂沒重點，武戲充滿光輝，打久了卻也很膩，但是看到後來卻也不知不覺可以看得非常開心。

《鬼影特攻：以暴制暴》僅得34%爛番茄新鮮度。（截圖）

其實整部電影一直在提醒你，如果是在IMAX影廳看，那該有多好。

《鬼影特攻：以暴制暴》耗資1.5億美金，米高比爾也很爽快的毫不節制這些高額成本，三不五時就來個爆破，路邊莫名其妙就會有維密天使等級的超模在旁搔首弄姿，一堆政治不正確的笑話，像是嘲笑大衛像的性器官很小，修女們紛紛比中指大罵髒話，拿反派律師的眼珠丟來丟去。本來一開始的高潮，都會在類似畫面的頻繁轟炸下開始覺得無聊，《鬼影特攻：以暴制暴》也才終於像是玩夠了一樣鳴金收兵。

好啦，我們知道剛剛很誇張的在開頭拍了20分鐘飛車戲，尤其是根本還沒介紹這些角色。

《鬼影特攻：以暴制暴》以長達20分鐘的飛車戲作為開場。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

《鬼影特攻：以暴制暴》其實很讓人回味學生時期看米高比爾電影的歡愉，就是這樣沒腦，就是這樣愚蠢，即便有好幾段戲都讓人不悅，極度的政治不正確，大美國主義去攻佔其他國家發動政變，女特務就是得外型性感勾引來自第三世界的反派獨裁軍隊。

然則《鬼影特攻：以暴制暴》在開場令人興奮的飆車戲之後，接下來陷入了讓人摸不著頭緒的紊亂剪輯，用最混亂的方式介紹各個角色，又要解釋任務，然後突然讓這群高手相互搭上，最詭異的是從未解釋身為隱形億萬富翁的「一號」（賴恩雷諾士飾演），如何在最適切的時間找到這些高手，跟他們提出邀約加入這個祕密特務軍隊，去世界各地完成任務。

電影就像是中世紀的遊俠，中國江湖的俠客，由一名億萬富翁領軍，不斷強調生命苦短，又坐擁萬貫家財，所以他決定組織一個軍隊去拯救全世界，改變各國政局，如此而已。

《鬼影特攻：以暴制暴》有好幾段戲都讓人不悅，極度的政治不正確。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

等等，到底為什麼他有這樣的想法？還有為何他有這麼厲害的戰鬥經驗。米高比爾不斷透過大量的爆破戲及槍戰跟你說：「啊，那不重要啦」，事實上那真的也不重要，在介紹四號、七號等人的故事時就已經一陣混亂，再講述文戲下去，米高比爾會讓我們受不了。

在已經讓人昏昏欲睡的文戲之後，又以香港救援戲回歸米高比爾的拿手戲，《死侍》（Deadpool）、《喪屍樂園》編劇保羅韋尼克（Paul Wernick）、雷特瑞斯（Rhett Reese）繼續挑戰禁忌，尤其是賴恩雷諾士對著香港路人說的那句：「別一直在這裡，不然我就要討論你們敏感的地緣關係了」，實在太過大膽，這對白恐怕也只有這兩個編劇寫得出來，也只有賴恩雷諾士敢講。

香港救援戲則是很像成龍早期的搏命電影，尤其是打破泳池那段，跳來跳去的，很有成龍早期電影的神采，在現今的成龍早就拍不出來類似動作場面之際，很難得可以在這部電影裡面找到相同感動。

《鬼影特攻：以暴制暴》拿大衛像的性器官開玩笑。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

《鬼影特攻：以暴制暴》的文戲很糟，雖然我們可以透過「一號」一開始的任務至上，頻頻與軍隊出身的狙擊高手「七號」吵架，不願救人，最後也妥協，還會主動在郵輪上拯救被重重包圍的「四號」，也看到「二號」與「三號」決定拋開既定規則，在一起約會，而不只是打炮，但這些戲都不如那三段大型動作戲，我們還是愛拼命爆炸、慢動作以及大量逆光的米高比爾。

仔細回想，其實米高比爾的文戲水準，早在《石破天驚》（The Rock）、《絕世天劫》（Armageddon）就已經消耗光了吧...此後真的只要一拍文戲就不行。然則這真的是一部好適合於週末假期在家一邊吃著比薩、鹹酥雞以及啤酒，一邊搭配的電影，這其實也是米高比爾多年以來的不變魅力吧。

《鬼影特攻：以暴制暴》拍出米高比爾一貫的水準。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

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