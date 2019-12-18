【復仇者4】劇本爆「奇異博士」反派原定會出場　仲會同香港有關

全球影史票房冠軍的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），今年掀起過不少熱潮，最近有外媒報道指，原來「奇異博士」第一集的大反派「多瑪姆」（Dormammu）本來會出場，場戲更會以香港作背景，為何最終這幕卻沒有出現？

《復仇者聯盟4：終局之戰》原始劇本曝光，又再掀起網民熱議，今次主角到「奇異博士」以及他的大反派「多瑪姆」（Dormammu）。（《奇異博士》劇照）

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《復仇者聯盟4：終局之戰》雖然告一段落，但相關的新聞卻是未有停過，影迷對角色和劇情等都非常有興趣。繼早前有報道指，「鐵甲奇俠」原本最後一句遺言是「我很抱歉」，讓網民覺得那個版本更傷感，今次又有更多原始劇本的細節流出。

原來「奇異博士」第一集的大反派「多瑪姆」（Dormammu）本來會出場，場戲更會以香港作背景。（《奇異博士》劇照）

「變形俠醫」回去說服大師讓他拿走無限寶石到未來拯救世界，「古一大師」起初並不同意。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

【復仇者聯盟4】原始劇本突然曝光 鐵甲奇俠遺言原來仲催淚

大反派「多瑪姆」本會登場

有指，「奇異博士」首集的大反派「多瑪姆」原來是會登場，「多瑪姆」是異次元的主宰，「黑暗次元」的征服者。

大家應該還記得《復仇者聯盟4》，「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）與「古一大師」泰達史雲頓（Tilda Swinton）爭拗，「變形俠醫」試圖說服大師讓他拿走無限寶石到未來拯救世界，起初「古一大師」並不同意的那場戲。

本來場戲關香港事

原本的劇本是會講述，「古一大師」會用魔法展示給「變形俠醫」看，進一步講清楚她的擔憂，如果她放棄時間寶石會發生甚麼事，這時她展示出，「宇宙大反派多瑪姆會毀掉這個時間軸，多瑪姆出現在香港聖所進行破壞，附近的街道上會有數以百計的人為逃離從天而降的多瑪姆狂奔，相信會是一個相當大的拍攝場景。

仲有呢兩個犧牲者

不過，最終羅素兄弟決定不讓反派多瑪姆登場，並沒有拍到這個版本。而據知，原始劇本還會提及雷神前女友Jane Foster、特工13號Sharon Carter，在彈指之間消失，也是犧牲者，只是最後沒有把這幕拍出來。