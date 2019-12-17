【鬼影特攻：以暴制暴】賴恩雷諾士為電影拍花絮　意外累導演出錯

由米高比爾（Michael Bay）執導；賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）早前在Netflix上啟播。導演在電影開首就安排了20分鐘的瘋狂大追捕的動作場面，讓影迷大呼緊張刺激。

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《鬼影特攻：以暴制暴》由賴恩雷諾士主演。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

聽到米高比爾執導《鬼影特攻：以暴制暴》，相信不少影迷都會聯想到電影會有不少大型的動作場面。一如所料，導演在電影中安排了多場追逐場面，其中電影頭20分鐘的飆車場面，讓影迷目不暇給。最厲害之處是導演今次挑戰難度，除了跑車在佈滿行人的街上狂奔外，還闖進美術館，最終把巴洛克式的藝術品《阿波羅與黛芙妮》撞毀。幸好《大衛像》卻成功逃過一劫。

米高比爾輕鬆地炸走了1.5億美元。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

除了陸路外，導演還安排了直昇機及屋頂飛躍道，用盡陸、空兩路。最終這次長達20分鐘的大型動作場面，造成嚴重傷亡，不少地方火光熊熊。有影迷大讚這段戲是《重案夢幻組2》（Bad Boys II），最米高比爾式的電影。最終，未計演員的酬勞，單計所有的爆破場面及大型動作戲，已經耗資1億5,000千萬美元，認真不簡單。

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可是，就在這頭20分鐘，有影迷已經發現電影嚴重出錯。有影迷指出，在14分42秒時，驚現第二個賴恩雷諾士，這一切要追溯至去年9月。當時賴恩雷諾士在其社交網站上傳拍攝花絮，向其粉絲講解與導演米高比爾合作的好處。沒想到，這一幕穿崩了，皆因《鬼影特攻：以暴制暴》正片後方正正是當時賴恩雷諾士拍攝花絮時的地方。最終，這一幕出現了兩個賴恩雷諾士，但相信不是這麼多人會留意的錯處。

《鬼影特攻：以暴制暴》意外收錄了兩個賴恩雷諾士。（網上圖片）

雖然《鬼影特攻：以暴制暴》在爛番茄只錄得4.48分（滿分：10分），然而不少影迷大讚賴恩雷諾士與Ben Hardy的演出。或者兩人未來會在Marvel電影上碰面，皆因賴恩雷諾士是死侍，而Ben Hardy曾在《變種特攻：天啟滅世戰》中飾演Angel。