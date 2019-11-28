【死侍】導演自爆不執導續集原因　賴恩雷諾士意見多多要求無理

超級英雄電影《死侍：不死現身》由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演，憑着有別以往超級英雄電影的風格，他本人抵死的演繹方式，大獲好評，當時更成為R級（限制級）最高票房電影，大收7.82億美元，今年才被DC電影《JOKER小丑》打破紀錄。

導演Tim Miller自爆跟賴恩雷諾士意見極度不合。（《死侍：不死現身》劇照）

意見太多不能接受

導演Tim Miller拍完第一集之後爆出跟賴恩雷諾士意見不合，隨即退出執導續集《死侍2》，近日他爆出真正的退出原因，賴恩雷諾士竟然就是元兇！

Tim Miller爆出賴恩雷諾士希望控制整個《死侍》系列，在這個情況下不能繼續做好導演角色，他又指出自己不介意跟別人討論作品，但不是每個創作和決定都可以一一討論，當中又有很多事情要考量，而賴恩雷諾士確是《死侍》系列的代表，「要是他這麼想控制的話，那就全給他控制吧！」

原先《死侍2》會將死侍女友Vanessa變成「Copycat」。（《死侍：不死現身》劇照）

劇本大不同

對於Tim Miller的不滿其實最主要有兩大點，其一是劇本的問題，首先他易在心中有了如何拍攝續集的想法，他原先希望打造出跟漫畫一樣的高達200 cm的「機堡」（Cable）、加入更多有關死侍女友Vanessa的故事，本來計畫電影會跟漫畫一樣，將她變成「Copycat」，甚至還會加入《神奇4俠》中的「石頭人」（The Thing）跟由賴恩雷諾士配音的「力霸」（Juggernaut）對抗。

不過當Tim Miller去到二十世紀福斯開會時，發現牆上已經有寫好的劇本內容，當時他就表示「『我明白了，我會辭職，然後你們就可以做你們想做的事了！』

其實由佐斯布連出演「機堡」一角反應相當不錯。（《死侍2從前有個死侍》劇照）

「機堡」人選爭餐死

其二是選角的問題，Tim Miller和賴恩雷諾士對於「機堡」一角的人選有着巨大的分歧，前者希望由《哥斯拉II：王者巨獸》的Kyle Chandler演出，但後者和二十世紀福斯的高層更樂於採用扮演「魁隆」（Thanos）的佐斯布連（Josh Brolin），在種種的問題下Tim Miller決定退出《死侍2》。不過最終由佐斯布連演出的「機堡」大獲好評，搞笑得來又有火花，畫面呈現得非常好，影迷都好鍾意！

其實除了《死侍》系到，Tim Miller也有退出電影的製作，原因同樣是他手上沒有足夠的話事權，而另一套電影正是《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate），他更宣布︰「不再與占士金馬倫（James Cameron）合作續集」。

導演Tim Miller本來希望《哥斯拉II：王者巨獸》的Kyle Chandler演出「機堡」一角。（電影劇照）

Tim Miller宣布不會與占士金馬倫（James Cameron）合作《未來戰士》續集。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）