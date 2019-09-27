【雷神奇俠4】妮妲莉寶雯樂與「雷神」再合作　親解上集消失之謎

Marvel Studios總裁Kevin Feige早前在聖地亞哥國際漫畫展上帶來多則重磅消息，當中包括妮妲莉寶雯（Natalie Portman）帶著雷霆戰鎚Mjölnir登場，正式宣布回歸由Taika Waititi負責執導及編劇的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）。然而至今仍有不少粉絲關心，為何當時Jane Foster卻沒有在《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）現身。如今，妮妲莉寶雯終於終於親解原因，並透露參演《雷神奇俠4》的因由。

妮妲莉寶雯都有在《復仇者聯盟4》出現，但其實是舊畫面，配上新配音。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《雷神奇俠》（Thor）在2011年上映，當年演出陣容包括「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、飾演Jane Foster的妮妲莉寶雯、「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、飾演天體科學家Erik Selvig的Stellan Skarsgård及飾演負責看守彩虹橋光之神Heimdall的艾迪斯艾巴（Idris Elba）等。這個陣容在續集《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）都一直沿用。直到《雷神奇俠3》，Jane Foster及Erik Selvig卻無緣登場。日前，妮妲莉寶雯終於透露箇中原因。

Jane Foster及雷神這對組合，是粉絲非常期待再次見到的。（《雷神奇俠2：黑暗世界》劇照）

妮妲莉寶雯親解缺席《雷神奇俠3》的原因

日前妮妲莉寶雯接受《ETOnline》訪問，解釋《雷神奇俠3》的故事不是在地球發生，而她的角色是在地球上，所以就沒有Jane Foster的出現︰「由於《雷神奇俠3》的發生地點，明顯地，我是不會出現的。」

《雷神奇俠4》班底出席聖地亞哥國際漫畫展，當中包括Marvel Studios總裁Kevin Feige、《雷神奇俠4》導演Taika Waititi、妮妲莉寶雯、基斯咸士禾夫及泰莎湯遜。（Getty Images）

樂與基斯咸士禾夫再合作

對於今次Jane Foster會重返《雷神奇俠4》，並會成為Mighty Thor。除了影迷興奮外，連妮妲莉寶雯都十分期待︰「我非常喜歡泰莎湯遜（Tessa Thompson）及基斯咸士禾夫，能與兩人再次合作確實讓人興奮。我很高興可以使用雷霆戰鎚。」至於導演Taika Waititi是如何打動妮妲莉寶雯呢？她指出一聽到能在《雷神奇俠4》成為「女雷神」就不能拒絕。「他們跟我說『我們有個見意，Jane Foster在《雷神奇俠4》中會與漫畫故事情節一樣，成為女雷神』，而當時我在想，這真是太讓人興奮！」就這樣答允再次飾演Jane Foster。

妮妲莉寶雯飾演的Jane Foster將在《雷神奇俠4》成為Mighty Thor。（Getty Images）