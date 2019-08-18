密會《雷神4》導演Taika Waititi　呢位荷里活型男加入成威脅

Marvel Studios近年積極羅致星級演員加入Marvel電影宇宙大家庭，當中包括在《Marvel隊長》（Captain Marvel）中飾演Marvel隊長的貝兒娜森（Brie Larson）及飾演Yon-Rogg的祖狄羅（Jude Law）、在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中飾演神秘客的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、在《上氣》中飾演滿大人的梁朝偉及在《幽靈刺客》中飾演幽靈刺客的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）。 近日傳出Marvel Studios最新目標是《星聲夢裡人》（La La Land）的賴恩高斯寧（Ryan Gosling）。

《雷神奇俠4》除了有基斯咸士禾夫外，還有Jane Foster回歸。（IMDb 圖片）

在Marvel電影宇宙中飾演寇格（Korg）兼是《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）導演的Taika Waititi早前宣布回歸執導《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）。之後還在聖地亞哥國際漫畫展（San Diego Comic Convention）上，把雷神戰鎚交到妮坦莉寶雯（Natalie Portman）手上，預計她將會以Mighty Thor姿態參演《雷神奇俠4》，相信不少人都十分期待再次見到她的演出。

《雷神奇俠4》導演Taika Waititi早前在聖地亞哥國際漫畫展上把雷神戰鎚送給妮坦莉寶雯。（Getty Images）

除此之外，近日外國傳媒《Just Jared》拍到《雷神奇俠4》導演Taika Waititi與《星聲夢裡人》男星私下密會的照片。據了解，當日是Taika Waititi慶祝44歲生日，賴恩高斯寧的出現較人非常意外，皆因兩人甚少在公眾場合上稱兄道弟。隨即讓外界揣測，賴恩高斯寧是否有機會加入Marvel電影宇宙。其實過去曾傳出Marvel Studios希望賴恩高斯寧能飾演奇異博士（Doctor Strange）一角，但最後因他對飾演超級英雄零興趣而婉拒了邀請。

賴恩高斯寧憑《星聲夢裡人》奪得第74屆金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角獎。（《星聲夢裡人》劇照）

導演Taika Waititi早前表示《雷神奇俠4》劇本已經完成，相信他正積極尋找合適的演員加入。雖然導演Taika Waititi在拍攝《雷神奇俠4》前仍有一部關於薩摩亞足球隊的電影《Next Goal Wins》。然而據不少人認為，無論是球員或是年老的主教練，都不適合賴恩高斯寧。故相信他與導演Taika Waititi的會面，是跟《雷神奇俠4》有關，只不過現階段Marvel及導演都沒有進一步消息。

有指Marvel Studios計劃邀請賴恩高斯寧飾演奇異博士，最終因他對飾演超級英雄零興趣而婉拒了邀請。（《奇異博士》劇照）

至於賴恩高斯寧會否加盟Marvel電影宇宙大家庭仍是未知之數，然而，不少網民已經開始盤算適合他演的角色。網上不少人認為他演出反派是一個不錯的選擇，同時也有網民認為，Marvel電影宇宙是時候介紹新超級英雄Adam Warlock。