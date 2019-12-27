【Marvel隊長2】貝兒娜森無視網民唔鍾意自己　每日只關心呢3件事

由貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel隊長》（Captain Marvel）在全球票房大收11億，加上MCU第4階段即將開啟，接下又有《黑寡婦》、《永恆族》、《蜘蛛俠3》、《奇異博士2》等等的新戲上映，愈令人期待接下來的MCU發展，而坊間一直有傳《Marvel隊長2》會於2023年5月5日上映，但作為女主角的貝兒娜森，就對此表示十問九唔知，連番以「我唔知道」作回應。

貝兒娜森早前在節目上的性感打扮令人嚇一大跳。（Twitter圖片）

對《Marvel隊長2》勁口密

早前在「聖地牙哥動漫展」（San Diego Comic-Con International）中，已經非常明確知道MCU第4階段沒有《Marvel隊長2》，近日問及貝兒娜森時，不知她是口密還是真不知道電影甚麼時候開始投入拍攝，更對接下來影迷們非常關注的MCU發展毫無頭緒。

她在訪問中斬釘截鐵表示不知道《Marvel隊長2》的計劃，更講到連自己的人生將會發生甚麼事都不清楚，直言上半年忙於跑宣傳，下半年將重點放回自己想做的事，並且跟工作毫無關係，既是空窗期，更可以在這段時間中為自己思考一下。她又講到自己快30歲了，已經投放了很多時間在工作之上，想要進行一些改變，看看有甚麼正在等待着我，探索自己以及尋找讓我成長的道路。

貝兒娜森完全不知道跟《Marvel隊長2》有關的事。（劇照）

忠於做自己 懶理世俗閒話

另外當問及她知不知道許多影迷對她演出的《Marvel隊長》留下負評時，她果斷回應：「真的嗎？啊…我完全不知道啊，我根本沒時間管這些，你知道嗎？我真正會花時間去在乎的事情應該是『我食得夠健康嗎？』、『我有多飲水嗎？』、『我今天有打電話給媽媽嗎？』」

顯然網上的負評完全沒有打擊她，同時她亦有提及自己從來沒有在Google上搜尋過自己的名字，只會在日常中慢慢了解自己，沒有事比反思自己真正的想法更難能可貴，而這更是她從小的做法，也會貫徹始終地維持下去。