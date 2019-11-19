【Marvel隊長】原設定《復仇者2》已經出場　總裁狠心拍完都唔用

早前Marvel Studios公開了《The Infinity Saga》的預告片，當中包括了23套MCU電影以及和大量從未曝光的畫面，讓影迷能夠重溫10年來的經典，更可以用來整合整個MCU（Marvel Cinematic Universe，Marvel電影宇宙）第3階段。 近日又有未曝光的畫面在網上流傳，指出「Marvel隊長」（Capatin Marvel）其實一早已經出現在2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）之中！

原定「Marvel隊長」一早會在《復仇者聯盟2：奧創紀元》出現。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

Marvel原定計劃在其中一套電影中介紹「Carol Danvers」一角，不過Marvel Studios的總裁Kevin Feige並不希望如此，而當時就有了會推出《Marvel隊長》獨立電影的消息。

在《復仇者聯盟2》被刪除的場景中，當時貝兒娜森（Brie Larson）仍未採用成為「Marvel隊長」，所以由一名女替身代替。原定她會在復仇者聯盟總部出現，由「美國隊長」（Captain America）和「黑寡婦」（Black Widow）介紹她就是「復仇者聯盟」的新成員，其後飛隼（Falcon）、幻視（Vision）、紅女巫（Scarlet Witch）和戰爭機器（War Machine）都會相繼出現，而這本就是《復仇者聯盟2》導演Joss Whedon的想法。

曝光的刪除場景中，有一位不知名的女演員作為「Marvel隊長」的替身。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》刪除場景截圖）

Kevin Feige解釋過《復仇者聯盟2》並不是「Marvel隊長」出場的最好時機，並說明︰「我們不會將她放在這裡。」於是Joss Whedon提出「要不我們遲一點再招募她」並將這個電影結尾留給了介紹紅女巫出場，給予她一個重大畫面。

Marvel將《復仇者聯盟2》的重點介紹角色放在「紅女巫」身上。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

當Kevin Feige於2016年宣布由貝兒娜森擔任「Marvel隊長」，但她個人的獨立電影於2019年才面世，同時說明了Kevin Feige經歷了很長的時間才將角色帶到觀眾的面前。而且Marvel Studios自《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）結尾一幕後，一直將她煲大，顯示出她在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中的重要性，帶出她是MCU中能力最強大的超級英雄。

按照Marvel Studios總裁Kevin Feige的說話推測，「Ms. Marvel」和「Marvel隊長」將會有合作。（《Marvel隊長》劇照）

「黃蜂女」跟「Marvel隊長」同一命運，被推遲現身。（Marvel設計概念圖）

另外，其實由伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly）飾演的第二代黃蜂女亦是同一命運，原定她將會在《美國隊長3：英雄內戰》中登場，不過當時已有數之不盡的英雄人物，如再加入她的話只會淪為小配角，由此將她推遲到《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）才華麗登場。